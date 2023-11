Soldados israelíes toman hospital Al Shifa de Gaza: disparan al aire y ordenan rendición de presuntos terroristas

Las tropas del Ejército de Israel se enfrentaron este miércoles a milicianos del grupo islamista Hamás afuera del hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, en cuyo interior los soldados israelíes llevan a cabo una "operación selectiva", informó un vocero castrense.

Antes de entrar al hospital, las tropas "encontraron artefactos explosivos y células terroristas, y comenzó un enfrentamiento en el que murieron terroristas", indicó el Ejército israelí sin precisar el número de muertos, aunque la prensa local asegura que fueron cinco.

Daniel Hagari, vocero del Ejército israelí, señaló en un videomensaje que "las tropas terrestres están llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra Hamás en un área específica del hospital Al Shifa" con el objetivo de "derrotar a Hamás y rescatar a rehenes".

De momento, no se ha informado de que hayan encontrado rastro de alguno de los 239 rehenes.

Estamos llevando a cabo una operación en una zona específica del hospital Shifa. Tenemos soldados entrenados para estas circunstancias y queremos reiterar que nuestra guerra es contra Hamás. Por eso, seguimos haciendo todo lo posible por minimizar el riesgo a civiles. pic.twitter.com/n5fEnk5K0Y — FDI (@FDIonline) November 15, 2023

"Manos arriba y salgan de los edificios"

De acuerdo al testimonio de un periodista colaborador de la agencia de noticias AFP, decenas de soldados israelíes, algunos de ellos encapuchados, realizan disparos al aire y ordenan rendirse a los gazatíes refugiados en los pasillos y habitaciones del hospital Al Shifa.

Por medio de altavoces, y en árabe, los soldados israelíes ordenan a los pacientes: "todos los hombres de 16 años en adelante, manos arriba y salgan de los edificios hacia el patio interior para rendirse".

Dicho esto, cientos de jóvenes salen hacia el patio del hospital, desde el servicio de quemados, la maternidad -blanco reciente de disparos-, el departamento de cirugía y hasta el servicio de diálisis, según el periodista de AFP refugiado desde hace días en Al Shifa.

Mujeres y niños asustados y llorando han sido cacheados, y otros ha tenido que pasar por un puesto equipado de una cámara de reconocimiento, según el periodista.

En el interior del complejo hay tanques israelíes, apostados delante de varios servicios, incluido el de urgencias. En los últimos días, los generadores dejaron de funcionar por falta de carburante, consecuencia del asedio impuesto por Israel desde el 9 de octubre.

Captura de un video del Ejército de Israel que muestra a sus soldados dentro del hospital de Al Shifa. | Fuente: Ejército de Israel

Israel asegura que llamó a los milicianos a rendirse

El Ejército israelí asegura que había dado previamente un plazo de 12 horas a los milicianos palestinos para cesar todas las actividades militares dentro del hospital, e hizo un llamado "a todos los terroristas de Hamás presentes en el hospital a que se rindan".

El hospital Al Shifa, el más importante de la Franja, se quedó sin electricidad, agua potable y comida hace varios días y alberga a unas 9 000 personas, entre desplazados, personal médico y pacientes, entre los que se encuentran más de 30 bebés prematuros cuya vida está en peligro.

Las tropas israelíes desplegadas en el lugar "incluyen equipos médicos arabófonos, que han recibido un entrenamiento específico para prepararse para este entorno complejo y sensible, con la intención de que no se cause daño a los civiles que Hamás utiliza como escudos humanos", aseveró el vocero israelí.

La mañana de este miércoles, el Ejército israelí indicó que llevó al Shifa "incubadoras, alimentos para bebés y suministros médicos", y que sus tropas "facilitaron evacuaciones a gran escala del hospital".

Sin embargo, el Ministerio de Salud de Hamás asegura que al menos nueve bebés prematuros murieron tras ser sacados de sus incubadoras, y 27 pacientes en cuidados intensivos fallecieron porque no disponían de un respirador que funcionara.

Según la ONU, unas 2 300 personas, entre ellas numerosos pacientes, personal médico y personas desplazadas por el conflicto, se encuentran en el hospital Al Shifa, rodeado desde hace días por las tropas israelíes. La Cruz Roja se dijo este miércoles "extremadamente preocupada" por el asalto israelí a este hospital.

¿Un centro de mando de Hamás en el hospital?

Israel asegura que Hamás tiene su principal centro de mando en un área -posiblemente subterránea- del hospital Al Shifa, algo que niega el grupo islamista que gobierna de facto la Franja desde 2007. La Casa Blanca ha dicho que fuentes de inteligencia estadounidenses corroboraron esta afirmación israelí

Hamás lo niega, y ha reclamado en varias ocasiones una visita de comisiones de investigación internacionales. El gobierno del movimiento islamista palestino ha acusado igualmente al ejército israelí de cometer "un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad".

Según médicos y oenegés internacionales, cualquiera que salga del centro se arriesga a recibir los disparos de las fuerzas israelíes. (Con información de EFE y AFP)