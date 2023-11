Hamás responsabiliza "plenamente" a Joe Biden de la operación israelí en hospital de Gaza

El movimiento palestino Hamás acusó el miércoles al presidente estadounidense, Joe Biden, de ser "plenamente" responsable de la operación israelí en marcha dentro del hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza.

"Consideramos a la ocupación (nombre dado por Hamás a Israel, ndlr) y al presidente Biden plenamente responsables del asalto al complejo médico de Al Shifa" por parte del ejército israelí, dijo Hamás en un comunicado en árabe.

El ejército israelí considera que el hospital Al Shifa, el mayor de la Franja de Gaza, acoge una posición de mando de Hamás, una visión también sostenida por Estados Unidos.

El movimiento islamista, considerado una organización "terrorista" por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, niega dichas acusaciones.

"La adopción por parte de la Casa Blanca y de Pentágono del falso relato de la ocupación según el que la resistencia utiliza el complejo médico de Al Shifa con fines militares ha dado luz verde a la ocupación para cometer más masacres contra civiles", afirmó Hamás en su comunicado.

Israel realiza operación dentro del principal hospital de Gaza

El ejército israelí lanzó el miércoles una operación "selectiva" dentro del mayor hospital de la Franja de Gaza, donde se hacinan miles de civiles, pero que según Israel y Estados Unidos acoge un puesto de comando estratégico de Hamás.

"Las fuerzas de defensa israelíes realizan una operación selectiva y de precisión contra Hamás en un sector específico del hospital Al Shifa", en la ciudad de Gaza, declaró el ejército en un comunicado el miércoles temprano.

El ejército dispone en el lugar "de equipos médicos y de personas que hablan árabe que han sido entrenadas específicamente para este ambiente sensible y complejo y con el objetivo de que no se cause ningún daño a los civiles usados por Hamás como escudos humanos", agregó sin precisar sus objetivos.

Miles de personas entre pacientes, personal médico y civiles desplazados por la guerra se encuentran atrapadas dentro del hospital Al Shifa, rodeado por las tropas israelíes.

"Estoy en el hospital y veo decenas de soldados y comandos en el departamento de urgencias y en la recepción y hay tanques que han entrado en el complejo del hospital", dijo a la AFP Youssef Abu Reesh, alto responsable del Ministerio de Salud de Hamás, que pidió a la ONU intervenir "inmediatamente" para frenar la operación.

El director del hospital había declarado que al menos "179 cuerpos" fueron enterrados el martes en una fosa común dentro del complejo.

"Hay cadáveres esparcidos en los pasillos del complejo hospitalario y las salas refrigeradas de las morgues ya no tienen" electricidad, afirmó el director Mohamad Abu Salmiya antes de esta operación.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, el ejército israelí les había avisado previamente de su intención de entrar en este hospital, convertido en centro del conflicto estallado el 7 de octubre.

"Advertimos contra una masacre en el hospital", dijo en un comunicado previo a la operación, en el que hacían responsable a Israel, Estados Unidos y la comunidad internacional de la seguridad de los civiles dentro de Al Shifa.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había denunciado "la situación horrible" dentro del hospital y había reclamado un alto el fuego inmediato "en nombre de la humanidad".