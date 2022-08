Una fotografía proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán muestra al Ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu (R), dándose la mano con la Presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi (C), antes de su partida en el Aeropuerto de Songshan en Taipei, Taiwán | Fuente: EFE

El historiador e internacionalista Ariel Segal consideró este miércoles que la crisis desatada por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi,a Taiwán va "quedar ahí por el momento" porque a China no le conviene ingresar en un "conflicto" debido al contexto mundial.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Ariel Segal recordó que el presidente de EE.UU, Joe Biden mencionó hace unos meses que el Pentágono recomendó a Nancy Pelosi no realizar una gira por el "lejano oriente" cuando estaba abierto un frente de guerra de Ucrania con Rusia.

"China nunca ha reconocido la soberanía de Taiwán, Estados Unidos tampoco la reconoce de una manera abierta, le reconoce como un país autónomo, pero no sobenaro. Sin embargo, cuando un funcionario de alto nivel, que en este caso vendría a ser el tercero en rango en Estados Unidos después del presidente y vicepresidente que visita a Taiwán obviamente a China le pone muy descontento y no es casualidad que hoy ya hay maniobras militares alrededor de Taiwán. Creo que va a quedar ahí por el momento porque a China tampoco le conviene entrar en un conflicto dado la situación mundial", dijo.



Para Ariel Segal es "muy difícil" entender y dar una explicación lógica al viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, a pesar que tiene autonomía y no tiene que pedir permiso al presidente Joe Biden.

Ariel Segal, internacionalista e historiador | Fuente: RPP

"Puede ser que lo había anunciado con mucha anticipación y pensaba que la guerra en Ucrania iba a llegar a un alto al fuego para no quedar mal ante el Congreso y ante la opinión pública americana. Dos, esto es una situación bipartidista en EE.UU., el tema de Taiwán. El partido Republicano y Demócrata confrontan a China y esto tiene el apoyo de los congresistas y senadores del partido Repúblicano. La tercera cuestión es que en noviembre hay elecciones de todo el Congreso, lo más probable es que demócratas pierdan la cámara baja y la alta y probablemente Nancy Pelosi quiera pasar a la historia por este viaje", sostuvo.

"Talibanes dan refugio a miembros de Al Qaeda"



El internacionalista Ariel Segal afirmó que Estados Unidos viene liquidando a varios líderes de Al Qaeda y del Estado Islámico en Yemen, Siria, Afganistán y Paquistán como Ayman al Zawahiri. Recordó que este personaje era el número uno de Al Qaeda luego de Osama bin Laden.

"Obviamente Biden aprovecha esto para mostrar mano dura en política internacional cuando muchos recuerdan que la salida de Afganistán fue muy caótica. En realidad la importancia que tiene esta historia es que este personaje estaba en Kabul y esto desmuestra que después de 20 año de la presencia de la OTAn en Afganistán los talibanes aparentemente están dando refugio a miembros de Al Qaeda. Eso demuestra junto a la política de los talibanes que las promesas de que ellos iban a hacer cambios y no iban a gobernar como en el pasado son absolutamente falsas y que Al Qaeda de nuevo está consiguiendo refugio en el país", expresó.





NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Por eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.