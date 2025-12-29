Tensión en Europa: Rusia acusa a Ucrania de ataque a residencia de Putin y advierte en revisar acuerdos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de su intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania, luego de que acusaran a Kiev de un ataque a una de sus residencias.

El anuncio del ataque lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, quien indicó que fue prepetrado en la región de Nóvgorod con 91 drones en la noche del 28 al 29 de diciembre —agregó que todos los drones fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos—.

Trump estaba "indignado" por lo ocurrido

Por otro lado, según dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, durante la conversación telefónica que mantuvieron hoy ambos líderes, Trump estaba "indignado" por lo ocurrido y dijo que "no se podía ni imaginar una acción tan descabellada" por parte de Kiev.

"Por supuesto, Vladímir Putin llamó la atención de Donald Trump sobre el hecho de que, casi inmediatamente después de lo que la parte estadounidense considera una ronda de negociaciones exitosa en Mar-a-Lago, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con drones de largo alcance a gran escala, un ataque contra la residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod", dijo Ushakov.

El jefe del Kremlin afirmó que estas acciones "terroristas" no se quedarían sin respuesta de Moscú.

Mientras, la parte estadounidense señaló que eso también influirá en sus "enfoques en el contexto de trabajo con (el presidente de Ucrania, Volodímir) Zelenski".

En este sentido, según Ushakov, Trump se congratuló de no haber entregado misiles Tomahawk a Kiev.

El asesor del Kremlin aseguró que la conversación telefónica con Trump, la segunda en 24 horas que mantienen ambos líderes, fue "amistosa" y concluyó con la intención de las partes de continuar sus contactos.

Lavrov dice que habrá respuesta de Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró que Moscú no tiene intención de retirarse del proceso de negociación con Washington, pero revisará su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano.

"Dada la completa degeneración del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, se reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia", dijo.

Además, adelantó que las acciones de Kiev "no se quedarán impunes".

"Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas los implementarán", aseguró el ministro.

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump's team. We keep working together to bring peace closer.



This alleged "residence strike" story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

Zelenski acusa a Rusia de mentir

En respuesta, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de mentir sobre la existencia de un ataque ucraniano contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, como afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

"Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia del dictador ruso para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania", manifestó Zelenski en su cuenta de Telegram sobre las afirmaciones de Lavrov.

El jefe de Estado ucraniano señaló que las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso constituyen unas "afirmaciones peligrosas" cuyo objetivo es "romper con los avances" logrados por los equipos negociadores de Ucrania y de Estados Unidos para lograr la paz en el conflicto ruso-ucraniano.

Zelenski defendió que su país "no está tomando medidas" que puedan debilitar "la labor de la diplomacia".

"Rusia siempre toma esas medidas. Esta es una de las muchas cosas que nos separan. Es importante que el mundo no permanezca en silencio ahora y que los rusos no perturben el avance hacia la paz", concluyó Zelenski.