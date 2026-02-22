CD Moquegua vs. Garcilaso: ¿a qué hora juegan y dónde ver por el Torneo Apertura 2026 de la Liga1?

CD Moquegua vs. Garcilaso se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO en esta nueva semana por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

La tienda de Moguegua está en la obligación de sumar porque, de momento, es la única en la que va del campeonato que ni siquiera ha empatado (sus tres duelos anteriores los perdió). Del otro lado de la esquina, el Deportivo Garcilaso podría trepar a la primera parte de la tabla si es que alcanza el triunfo en condición de visitante.

¿Cómo llegan CD Moquegua y Garcilaso a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?

CD Moquegua viene de perder 4-0 contra Melgar en Arequipa, en tanto que el popular 'Pedacito de cielo' llega de vencer 1-0 a ADT.

¿Cuándo y dónde juegan CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el lunes 23 de febrero en el Estadio Hugo Sotil (Villa El Salvador). El recinto tiene una capacidad para 13,773 espectadores.

¿A qué hora juegan CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura 2026?



En Perú , el partido CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso comienza a las 3:00 p.m.



, el partido CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso en vivo?

El partido de CD Moquegua ante Garcilaso será transmitido vía L1 Max (canal 711 HD de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso: alineaciones posibles

CD Moquegua: Carlos Grados; Jefferson Collazos, Allonso Dávila, Kevin Ruiz; José Amasifuen, Ricardo Chipao, Juan Lojas, Cristian Mejía; Cristian Enciso, Aldair Perleche y Nicolás Chávez.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Erick Canales; Claudio Torrejón, Carlos Ramos, Agustín Gonzales, Francisco Arancibia; José Sinisterra y Agustín Graneros.