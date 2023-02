Turquía despliega 28 000 efectivos para reforzar la seguridad en las zonas afectadas por los terremotos

El sismo de ayer viene causando graves estragos en Turquía | Fuente: EFE

Las autoridades de Turquía han anunciado este martes el despliegue de unos 28 000 efectivos de las fuerzas de seguridad en las zonas del sureste del país más afectadas por los terremotos. Esta tragedia va dejando más de 5 000 muertos en suelo turco y sirio, una cifra que podría elevarse en los próximos días.

El ministro del Interior, Suleyman Soylu, ha indicado que 18.000 miembros de la Gendarmería turca procedentes de todo el país se desplazarán hasta la zona, así como 10.000 efectivos de las fuerzas de seguridad.

En relación con posibles saqueos a raíz de los seísmos, Soylu ha explicado que se han registrado "incidentes aislados de este tipo", pero ha afirmado que, "más allá de eso, no están teniendo lugar este tipo de actos en Turquía".

Soylu ha defendido que el Gobierno "está haciendo todo lo posible para coordinarse con todas las partes que quieran ayudar en colaboración con la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) independientemente de su signo político".

La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Turquía informó ayer que hasta 250 000 personas pueden verse afectadas por la destrucción y daños registrados en sus viviendas a consecuencia la sucesión de terremotos registrados. Este suceso se vivió cerca de la frontera con Siria y terminó afectando a dicha nación.

El jefe de la organización en Turquía, Rubén Cano,afirmó que las últimas estimaciones apuntan a más de 5 000 edificios destruidos, una situación que, sumada a las recomendaciones de no volver a los hogares durante los primeros días tras el temblor, hacen que miles de personas se vean obligadas a vivir en la calle.

En este contexto, el organismo internacional ha centrado por el momento parte de sus esfuerzos en atender a esta parte de la población que se ha quedado sin hogar en Turquía y para los que se están distribuyendo tiendas de campaña, mantas y alimentos hasta el momento en el que puedan regresar a sus casas.

No hay peruanos entre las víctimas

El embajador del Perú en Turquía, César de las Casas, aseguró este lunes que no hay hasta el momento ningún compatriota herido o fallecido tras el terremoto de 7.8 grados que afectó todo el país. Precisó, en esa línea, que solo hay 207 peruanos registrados oficialmente, aunque no descartó que hubiera otros no inscritos.

"Tenemos 207 peruanos registrados. Nueve de ellos viven en la región donde se produjo el terremoto, pero ninguno está herido ni fallecido. Hemos tenido contacto directo con cada uno de ellos para descartar cualquier eventualidad. Felizmente no han sufrido heridas, pero estamos atentos porque puede haber otros peruanos no registrados que habrán estado de paso en la zona y por ello estamos en permanente coordinación con las autoridades", manifestó a la multiplataforma de RPP Noticias.

De las Casas señaló que la mayoría de peruanos radica en la parte occidental de Turquía, sobre todo en Estambul y Ankara. También precisó que en todo momento hay comunicación con nuestros compatriotas.

(Con información de Europa Press, EFE)