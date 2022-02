Las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania, la reserva militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, participan en un simulacro militar en las afueras de Kiev. | Fuente: AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este martes la movilización de los reservistas "en un período especial" con el fin de completar el Ejército que combate a las milicias prorrusas en el Donbás y afronta la amenaza militar de Rusia en la frontera.



"Debemos mejorar la preparación de combate de las tropas ucranianas ante cualquier modificación de la situación operativa", dijo Zelenski durante una alocución televisada.



Zelenski adelantó que "en breve" se celebrarán ejercicios de entrenamiento para los reservistas que integrarán las unidades de defensa territorial.



En su momento, el presidente ordenó elevar el número de miembros de dichas unidades hasta los 2 millones, entre los que entrarían también cazadores y guardabosques.



Foto de las Fuerzas Armadas de Ucrania muestra a soldados ucranianos participando en ejercicios en un lugar desconocido del país. | Fuente: AFP

Descarta guerra a gran escala



Aseguró que, por el momento, "no hay necesidad de una movilización general" entre la población, algo que sí hicieron el sábado pasado las milicias prorrusas con todos los hombres mayores de edad



Zelenski también descartó hoy una guerra a gran escala con Rusia, por lo que rechazó la imposición de la ley marcial en el Donbás, pese al reconocimiento ruso de la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk.



El presidente ruso, Vladímir Putin, solicitó hoy autorización al Senado ruso para poder enviar tropas al extranjero, es decir, al Donbás, supuestamente para pacificar el territorio poblado mayoritariamente por población rusoparlante.



El presidente, que consideró dicho reconocimiento una violación de la integridad territorial de Ucrania, no anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Moscú, algo que dijo esta mañana que sopesaría seriamente y que le piden insistentemente algunos políticos.



Estímulos económicos



A su vez, anunció un programa de "patriotismo económico" que contempla diferentes medidas de estímulo para apoyar al empresariado local, al que llamó a quedarse en Ucrania y defender su economía y crear puestos de trabajo.



"Nuestro objetivo es lograr la independencia económica, especialmente en el ámbito de la energía", subrayó.



Zelenski lamentó que Occidente no hubiera adoptado sanciones preventivas contra Rusia antes de que ésta reconociera a las repúblicas separatistas.



Con todo, Kiev saludó decisiones como la suspensión por Alemania de la certificación del controvertido gasoducto Nord Stream, que debe llevar gas ruso a Alemania eludiendo territorio ucraniano.

(Con informació de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.