Ucrania anuncia por primera vez el número de sus soldados muertos en guerra contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cifró este domingo en 31 000 el número de soldados ucranianos muertos desde el comienzo de la invasión militar rusa a gran escala hace dos años.



Es la primera vez que el bando ucraniano da una cifra concreta de muertos en sus propias filas durante esta guerra.



“31.000 ucranianos, militares, han muerto en esta guerra”, dijo Zelenski al ser preguntado por el número de bajas.



El número, explicó, no incluye a militares heridos ni desaparecidos. “Es mucha gente para nosotros”, dijo Zelenski, que rechazó las estimaciones que sitúan el número de muertos ucranianos en hasta 300.000.



El presidente ucraniano no quiso dar el número de soldados ucranianos heridos para no ayudar a Rusia a conocer el número de ucranianos que han ido al frente.



Zelenski también ofreció una cifra de soldados muertos rusos en esta guerra. “Han muerto 180.000 rusos”, dijo el jefe del Estado ucraniano. Otro medio millón de soldados rusos, añadió, han resultado heridos en la contienda.



El presidente ucraniano dijo también que “decenas de miles de civiles” han muerto o han sido asesinados tras ser torturados en los territorios ocupados por Rusia. Zelenski explicó que el número exacto sólo se sabrá cuando termine la guerra.



Zelenski hizo estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en Kiev con motivo del segundo aniversario del comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

Zelenski: La victoria de Ucrania depende de Occidente

La victoria de Ucrania sobre Rusia "depende" del apoyo de Occidente, declaró Zelenski, quien reclama más armas y municiones y se mostró "seguro" de que Estados Unidos desbloqueará pronto un crucial paquete de ayuda militar.

En los últimos meses y a pesar de la insistencia de Kiev, los aliados occidentales se han mostrado reacios a aprobar nuevas ayudas a Ucrania. La ayuda occidental es esencial para esta exrepública soviética, en guerra con Rusia desde el 24 de febrero de 2022.

"Que Ucrania pierda, que sea muy difícil para nosotros y que haya un gran número de bajas depende de ustedes, de nuestros socios, del mundo occidental", afirmó Zelenski.

En Estados Unidos, los legisladores republicanos, rivales del actual presidente Joe Biden, bloquean desde hace semanas un paquete de 60.000 millones de dólares a Ucrania.

"Estoy seguro de que [la votación en el Congreso estadounidense] será positiva, de lo contrario no entiendo el mundo en el que estaremos viviendo", indicó Zelenski, que pide una entrega más rápida de ayuda militar, especialmente municiones, sistemas de defensa antiaérea y aviones de combate.

"Si somos fuertes, con armas, no perderemos esta guerra", añadió. (Con información de EFE y AFP)