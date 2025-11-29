Ucrania envía delegación de alto nivel a EE.UU. para acelerar el plan de paz en plena ola de bombardeos rusos

La ofensiva militar rusa y el frente diplomático ucraniano avanzaron en paralelo el sábado. Mientras un ataque de las fuerzas de Moscú con drones y misiles sacudió a la capital ucraniana y varias regiones del país, el Gobierno del presidente Volodímir Zelenski confirmó en redes sociales el envío de una delegación de alto nivel a Estados Unidos para continuar las conversaciones sobre el plan de paz que la administración de Donald Trump lidera.

La oficina presidencial de Ucrania informó que la delegación está encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, quien asumió un papel central tras la dimisión del jefe de gabinete presidencial el viernes 28 de noviembre, en medio de un escándalo de corrupción en Ucrania.

Umerov emprendió el viaje acompañado por figuras claves del aparato de seguridad del país, entre ellas el jefe de inteligencia militar, Kyrylo Budanov, y altos funcionarios de los ministerios de Defensa y Exteriores.

“Ya se encuentra de camino a Estados Unidos junto con su equipo. Rustem presentó hoy un informe, y la tarea es clara: definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra. Ucrania continúa trabajando con Estados Unidos de la manera más constructiva posible, y esperamos que los resultados de las reuniones en Ginebra se concreten en Estados Unidos”, se lee en la publicación de Zelenski en X.

Con este objetivo, será entonces Umerov la figura central de las discusiones para desarrollar una nueva arquitectura de negociaciones en la que se presenten los avances y demandas de Kiev, en seguimiento de las conversaciones celebradas en Ginebra el 23 de noviembre, donde delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y varios socios europeos revisaron el borrador del plan de paz para hacerlo más aceptable para Kiev.

Zelenski también dijo esperar un informe detallado de Umerov el domingo 30 de noviembre. Subrayó que confía en que los avances logrados en Suiza puedan materializarse ahora en territorio estadounidense. “Ucrania trabaja por una paz digna”, afirmó.

También el jefe de inteligencia militar, Kyrylo Budanov, forma parte de la delegación, junto con altos cargos militares, de seguridad y del ministerio de Asuntos Exteriores.

La composición de la delegación muestra el interés de Kiev por abordar en paralelo las dimensiones políticas, militares y estratégicas de un eventual acuerdo de paz.

Una negociación con varios frentes

Las conversaciones que se reanudarán en EE. UU. (anunciadas para la próxima semana, pero todavía sin día exacto confirmado) se desarrollan en paralelo a una agenda diplomática más amplia, en la que el presidente estadounidense ha desplegado dos enviados especiales: Steve Witkoff, quien visitará Moscú la próxima semana, y Dan Driscoll, cuya llegada a Kiev se espera este fin de semana.

Ambos tienen como objetivo explorar las vías necesarias para poner fin al conflicto, aunque desde posiciones que aún deben armonizarse con las demandas ucranianas.

“Me reuní con el jefe de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, Kyrylo Budanov. Kyrylo me informó sobre la situación de seguridad, la situación política en Ucrania y las perspectivas actuales. Identificamos varios puntos clave importantes en el proceso de negociación”, publicó Zelenski justo después de informar del envío de la delegación de negociación a Washington.

Diálogos de paz con bombardeos de fondo

Mientras la delegación ucraniana despegaba rumbo a Estados Unidos, Kiev enfrentó una de las noches más devastadoras de las últimas semanas.

Un ataque ruso coordinado, con alrededor de 36 misiles y casi 600 drones, golpeó infraestructura energética y edificios residenciales en la capital, Kiev, y en varias regiones del norte y este del país. Las autoridades confirmaron la muerte de al menos tres personas y reportaron decenas de heridos.

El ministerio de Energía informó que más de 500.000 usuarios en Kiev y más de 100.000 en su región quedaron sin electricidad. Otros 8.000 resultaron afectados en Járkiv, mientras las regiones de Sumi, Poltava y Chernígov también registraron interrupciones severas.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicó que la parte occidental de la capital quedó completamente a oscuras y que la presión del agua cayó en varios distritos.

Equipos de rescate atendieron este sábado incendios en al menos cuatro edificios residenciales. En el distrito de Sviatoshyn, los socorristas encontraron el cuerpo de un hombre entre los escombros, mientras que un niño resultó herido en Shevchenkivskyi, al norte de la capital.

Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar del óblast de Kiev, advirtió que el ataque incluyó múltiples objetivos detectados alrededor de la capital ucraniana y pidió a la población permanecer en refugios hasta que se levantara la alerta aérea.

Zelenski afirmó que los ataques nocturnos evidencian la urgencia de reforzar la defensa aérea del país. Además, instó a los socios europeos a tomar una decisión definitiva sobre el uso de los activos rusos congelados que Occidente tiene en su poder, si Moscú continúa su campaña de bombardeos.

“Debemos trabajar sin desperdiciar un solo día para garantizar que haya suficientes misiles para nuestros sistemas de defensa aérea y que todo lo necesario para nuestra protección y para presionar a Rusia esté listo. Es hora de que Europa tome una decisión sobre los activos congelados si Moscú se niega a poner fin a sus ataques con drones y misiles. Y, sin duda, debemos discutir con todos los socios los pasos necesarios para poner fin a esta guerra. Gracias a todos los que están colaborando”, escribió el mandatario ucraniano.

El ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, fue aún más contundente. En una publicación en X, sostuvo que mientras el mundo debate planes de paz, Rusia avanza con su “plan de guerra de dos puntos: matar y destruir”.

Según Sybiha, el presidente ruso, Vladimir Putin, busca prolongar el conflicto “a cualquier precio”, y la comunidad internacional debe responder con más apoyo militar a Ucrania, sanciones más severas contra Moscú y una resolución urgente para permitir el uso pleno de los activos congelados rusos.