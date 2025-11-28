Hinchas de Palmeiras y Flamengo se concentran en los exteriores de los hoteles previo a la final de la Libertadores

La fiesta del fútbol ya se vive en Lima. Hinchas del Flamengo y Palmeiras se concentran en los exteriores de los hoteles donde se hospedan cada uno de los equipos, a pocas horas de disputarse la final de la Copa Libertadores 2025.

La gran final se jugará este sábado, 29 de noviembre, en el Estadio Monumental, de Ate. El partido está programado para las 4:00 p.m. (hora peruana).

Flamengo confía en volver a ganar en Lima

Los aficionados del Flamengo se encuentran en el distrito limeño de Miraflores, en la cuadra 11 de la avenida La Paz, en los exteriores del hotel Hilton.

Numerosos fanáticos han llegado hasta este punto, vistiendo los coleres de su equipo, así como pancartas y banderolas del ‘Mengão’.

Un hincha dijo a RPP que esta visita a Lima es una suerte de revancha de lo que vivió en 2019, ya que había planificado su viaje a Chile, pero tras el cambio de sede a la capital peruana, ya no pudo viajar.

"Compré pasaje y no pude venir. Esta vez vine en avión, casi cinco horas de vuelo, que fue muy tranquilo, una buena llegada en el aeropuerto, la migración muy fácil. Perú es un país maravilloso, un clima y un pueblo muy amable", declaró el aficionado.

Otro aficionado resaltó el buen trato de la ciudadanía peruana, pero sostuvo que en Lima el tránsito es "caótico".

"Aun así me está gustando mucho. La comida es una de las mejores del mundo. El cebiche es muy buenazo. Vengo de Macaé, Río de Janeiro", mencionó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Afición del Palmeiras quiere campeonar en Lima

En tanto, en el distrito limeño de San Isidro, se concentra la afición de Palmeiras, quienes van llegando de a pocos en los últimos días.

Centenares de hinchas se viene alojando, a la espera de esta gran final y se encuentran entusiasmados, sonrientes y felices de estar en Lima.

"Vengo de Rondonia, cerca de la frontera Amazónica. Partimos de Rondonia hace tres días. Más de dos mil kilómetros para llegar a Lima para ver a Palmeiras campeón de las Libertadores de América", declaró un aficionado a RPP.

Otro hincha del Palmeiras recordó que el último duelo entre ambos equipos en una final de Libertadores fue en el año 2021, en Uruguay, donde el 'Verdao' venció por 2-1 en el tiempo extra.

"Palmeiras ya jugó contra Flamengo y ganó atrás también. Y Flamengo tuvo su tiempo, ahora es el tiempo de Palmeiras. Y seremos el primer brasileño tetracampeón, campeón cuatro veces de las Libertadores", aseguró.

Tanto Flamengo como Palmeiras tienen tres Copa Libertadores en sus vitrinas, por lo que este sábado, 29 de noviembre, se realizará al desempate para definir al tetracampeón brasileño a nivel de clubes del torneo continental.