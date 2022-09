Rusia se mostró este martes "muy alarmado" por los daños que han sufrido simultáneamente tres tuberías de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. | Fuente: AFP

Los dos gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania, fuera de servicio por la guerra en Ucrania, están afectados por unas inexplicables fugas de gas en el mar Báltico, indicaron este martes autoridades suecas y danesas.



Tras el anuncio en la víspera de una fuga en el gasoducto Nord Stream 2, las autoridades de estos dos países nórdicos anunciaron el martes la detección de dos raras fugas de gas en el Nord Stream 1.

Objeto de tensiones geopolíticas en los últimos meses, estos dos gasoductos explotados por un consorcio dependiente del gigante ruso Gazprom no están operativos por la guerra de Ucrania, pero todavía están llenos de gas.

Rusia señaló que estaba "extremadamente preocupada" por las fugas detectadas y añadió que no descarta "ninguna hipótesis", incluido un sabotaje, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Dinamarca puso inmediatamente en alerta todas sus infraestructuras energéticas, aunque apuntó que era "demasiado pronto" para pronunciarse sobre las causas de estos incidentes.

El consorcio que explota los gasoductos ya había anunciado el lunes por la noche una caída de presión súbita en el Nord Stream 1. El martes por la mañana, tanto el ministro danés de Clima y Energía, Dan Jørgensen, como las autoridades marítimas suecas confirmaron dos fugas en el conducto.

Como la registrada en la víspera en el Nord Stream 2, estas fugas se ubican frente a la isla danesa de Bornholm, una en la zona económica exclusiva de Dinamarca y la otra en la de Suecia.





Construido al lado de su antecesor, el gasoducto Nord Stream 2 debía doblar la capacidad de importación ruso a Alemania. Pero su inminente puesta en marcha quedó suspendida por las represalias contra Moscú por la invasión de Ucrania.



Fugas "extremadamente raras"

"Las fugas de gasoductos son extremadamente raras y por ello vemos una razón de aumentar el nivel de vigilancia tras estos incidentes a los que hemos asistido en las últimas 24 horas", explicó en un comunicado el director de la Agencia Danesa de la Energía, Kristoffer Böttzauw.

En él prometió "una vigilancia en profundidad de las infraestructuras críticas de Dinamarca".

El país escandinavo elevó la alerta en el sector eléctrico y gasístico al nivel naranja, el segundo más alto, y prohibió la navegación en un radio de 5 millas náuticas (unos 9 kilómetros) alrededor de las fugas y el sobrevuelo en un radio de un kilómetro. Las medidas concretas para reforzar la seguridad de las fábricas y las instalaciones deben ser implementadas por las empresas del sector.

Las autoridades alemanas no comentaron los hechos por ahora. Pero según una fuente cercana al gobierno citada por el diario alemán Taggesspiegel "todo habla en contra de una coincidencia". "No nos podemos imaginar un escenario que no sea un ataque dirigido", dijo esta fuente.

Según las autoridades danesas, los incidentes no afectan al suministro energético del país ni a la seguridad o la salud de los residentes de las islas cercanas de Bornholm y Christiansø.

Coincidiendo con estos incidentes, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, inauguró junto a sus pares noruego y polaco el Baltic Pipe, un gasoducto que unirá Polonia y Noruega a través de Dinamarca.





Un contenedor decorado con un mapa que muestra el recorrido por el territorio europeo del gasoducto Nord Stream 2, que nunca entró en servicio. | Fuente: AFP

Rusia no descarta sabotaje

Rusia dijo este martes que estaba "extremadamente preocupada" por las fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, y añadió que no descarta "ninguna" hipótesis, incluido un sabotaje.

"Estamos extremadamente preocupados por estas noticias", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, que tachó de "alarmante" la información disponible al respecto.

"En efecto, la presión bajó significativamente", agregó.

Preguntado sobre la posibilidad de que se trate de un sabotaje, respondió: "No se puede descartar ninguna opción".

"Es evidente que hay una especie de fallo (...) pero no podemos excluir nada", añadió el vocero.

Objeto de tensiones geopolíticas en los últimos meses, los dos gasoductos explotados por un consorcio dependiente del gigante ruso Gazprom no están operativos por la guerra de Ucrania, pero todavía están llenos de gas. (Con información EFE y AFP)