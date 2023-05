Un ataque con drones provoca daños a varios edificios en Moscú y Rusia acusa a Ucrania de "ataque terrorista"

La capital rusa sufrió este martes un ataque con drones que causó "daños menores" en varios edificios, indicó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, en un comunicado difundido en su cuenta de Telegram.



"Temprano esta mañana, un ataque con vehículos no tripulados causó daños menores en varios edificios. Todos los servicios de emergencia de la ciudad se encuentran en el lugar de los hechos", escribió Sobianin.



El alcalde indicó que hasta el momento nadie ha resultado gravemente herido y que se están investigando las circunstancias de lo sucedido.

Dos personas recibieron atención médica de manera ambulatoria.



Se trata del ataque más grave contra Moscú desde el que denunció Rusia en la noche del 2 de mayo contra el Kremlin, también con drones, y que el liderazgo ruso atribuyó directamente a Ucrania.



Según Sobianin, por razones de seguridad, los servicios de emergencia evacuaron a los vecinos de varias entradas de dos edificios que fueron golpeadas por uno de los drones.

La capital rusa ha reforzado las medidas de seguridad tras el ataque matutino cometido supuestamente por Ucrania con drones contra Moscú, y agentes de la Policía patrullan algunas calles con rifles anti-drones, informó hoy la agencia oficial TASS. | Fuente: EFE

Rusia acusa a Kiev de "ataque terrorista"

Rusia acusó directamente a Ucrania del "ataque terrorista" con drones que sufrió Moscú este martes y aseguró que los ocho aparatos no tripulados lanzados contra la capital rusa fueron abatidos por las defensas antiaéreas.



Según los militares rusos, tres de esos aparatos no tripulados fueron inutilizados con medios de lucha radioelectrónica. Los otros cinco drones, añade el parte, fueron derribados con sistemas de misiles y artillería antiaérea Pantsir-C en la provincia de Moscú.



El Kremlin consideró, además, que el ataque es una respuesta de castigo de Ucrania por la arremetida con aparatos no tripulados cometida por Rusia el domingo contra Kiev, al tiempo que aseguró que el incidente de hoy demuestra la necesidad de continuar con la campaña bélica en el país vecino.

La oficina del fiscal de Moscú ha advertido a los residentes de la capital de que se pueden abrir casos administrativos y penales por difundir noticias consideradas falsas sobre el ataque, tras asegurar que ya ha encontrado este tipo de informaciones en las redes sociales.

Ucrania niega relación directa con el ataque a Moscú

El asesor de la Oficina de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podolyak, negó este martes que Ucrania tenga una "relación directa" con el ataque de este martes con drones contra Moscú, al tiempo que pronosticó que se incrementará el número de esos ataques.



"Los ataques los observamos con mucho gusto y pronosticamos que el número de ataque irá en aumento, pero desde luego no tenemos relación directa con ellos", dijo Podolyak en una intervención en directo del canal de Youtube del periodista ruso Alexandr Plúshev.



El asesor bromeó con que el ataque contra Moscú entra en "el ámbito de la inteligencia artificial".



"Posiblemente no todos los drones estén dispuestos a atacar Ucrania y quieran regresar adonde sus creadores y preguntarles por qué los lanzan contra los niños de Ucrania, contra Kiev", explicó.



Recalcó que lo que ocurre en Moscú no importa en lo más mínimo en Ucrania, donde la preocupación son las decenas de drones y misiles lanzados contra Kiev solo en los dos últimos días. (Con información de EFE)