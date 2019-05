Un elefante escapó de su reserva y provocó atascos en las calles de una ciudad de India [VIDEO]

El elefante fue transportado al zoo de Guwahati, y el miércoles fue puesto en libertad en la reserva de Amsang, de donde había escapado. | Fuente: AFP

Un elefante causó gran revuelo en las calles de una ciudad de India al pasearse a sus anchas, en medio de los vehículos y de una multitud de curiosos que le tomaron fotografías.



El elefante, un macho, procedía de una reserva vecina y deambuló el martes por la calle principal de Guwahati, en el estado de Assam (noreste), sin causar ninguna víctima. Los policías y guardias forestales lo vigilaban en la distancia. El animal se limitó a empujar algunos vehículos que se encontraban a su paso, hasta que fue adormecido al caer la tarde.



Con el desarrollo de las ciudades, este tipo de incidentes con animales salvajes potencialmente peligrosos, como elefantes o leopardos, son cada vez más frecuentes en India.



El paquidermo pesa varias toneladas y tiene unos 11 años, y al pasearse provocó enormes atascos, con los conductores parando para tomarle fotografías con sus celulares.



"Fue complicado adormecerlo en las calles congestionadas, en medio de los curiosos", declaró a la AFP el responsable del servicio de Bosques de Assam, A.M. Singh. "Lo hicimos lo más cuidadosamente posible para no asustarle y por eso no hubo daños".



El elefante fue transportado al zoo de Guwahati, y el miércoles fue puesto en libertad en la reserva de Amsang, de donde había escapado.



(Con información de AFP)