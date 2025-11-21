Un juez bloquea permanentemente el intento de Donald Trump de "desmantelar" bibliotecas y museos

El juez federal del Tribunal de Rhode Island John J. McConnell dictaminó que el intento de la Administración Trump por "desmantelar" agencias federales cuyos fondos iban destinados en parte a financiar bibliotecas y museos públicos en todo el país, es ilegal e inconstitucional.

Un juez federal bloqueó este viernes de manera permanente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que ordenaba el cierre del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS, en inglés).

El fallo supone una victoria para una coalición conformada por veintiún fiscales generales de EE. UU. de estados como Nueva York, California o Massachusetts, que demandaron a la Casa Blanca por proponer el cierre de tres agencias federales creadas anteriormente por el Congreso y cuyos programas destinan, según la querella, "cientos de millones de dólares" en distintos programas.

En 2024, IMLS invirtió 180 millones de dólares en bibliotecas de todo el país a través de un programa de subvenciones a los estados, según la demanda.

El fallo del juez McConnell cobija a todas las subvenciones otorgados a todos los estados y territorios de EE. UU..

“Cada vez más, los tribunales rechazan —de forma definitiva y permanente— los intentos ilegales de la Administración Trump de desmantelar nuestras agencias gubernamentales y eliminar los servicios vitales que brindan”, declaró el fiscal de California Rob Bonta en un comunicado tras conocer la decisión del magistrado.

El fiscal demócrata aseguró que California, que mantiene múltiples querellas legales con la Casa Blanca, seguirá defendiendo el libre acceso al conocimiento.

La coalición de fiscales argumentaba en la demanda que la orden ejecutiva de Trump viola la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo, al eliminar los programas de las agencias sin tener en cuenta las normativas y regulaciones que rigen cada fuente de financiamiento federal.

Además de California, se sumaron a la demanda los estados de Rhode Island, Nueva York, Hawái, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington y Wisconsin.