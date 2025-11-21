Últimas Noticias
Donald Trump afirma que hablará pronto con Nicolás Maduro para decirle "algo muy específico"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que hablará pronto con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Agencia EFE

por Agencia EFE

Las especulaciones sobre un posible ataque militar sobre territorio venezolano son cada vez mayores, especialmente después de que Washington redoblara su despliegue en el Caribe, bautizado por el Pentágono como Operación Lanza del Sur.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que hablará pronto con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para decirle "algo muy específico", mientras siguen aumentando las tensiones entre ambos países por el despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en el Caribe.

"Hablaré con él en un futuro no muy lejano, pero no puedo contarte lo que le voy a decir", declaró el líder estadounidense en una entrevista con la emisora Fox Radio.

Preguntado por si le pediría que se exiliara de Venezuela, Trump prefirió no adelantar detalles de la conversación.

"No voy a decirte lo que le voy a decir a él. No lo hago. Quizá otros políticos lo hagan. Yo no puedo hacerlo", declaró el presidente.

"No puedo decirte lo que voy a decirle, pero tengo algo muy específico que decir", añadió.

Hace unos días, Trump sugirió que podría tener una conversación con Maduro.

Las especulaciones sobre un posible ataque militar sobre territorio venezolano son cada vez mayores, especialmente después de que Washington redoblara su despliegue en el Caribe, bautizado por el Pentágono como Operación Lanza del Sur, y destruido una veintena de lanchas, matando a más de 80 personas, bajo el argumento del combate al narcotráfico. 

Tags
Venezuela Estados Unidos Donald Trump Nicolás Maduro

