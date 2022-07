El pasado 11 de julio, el Gobierno de Uruguay presentó un recurso de apelación contra la sentencia dictada cuatro días antes por el juez Alejandro Recarey | Fuente: AFP/ imagen referencial

Uruguay retomará la vacunación contra la COVID-19 para los menores de 13 años luego de que el Tribunal de Apelaciones revocara el fallo de primera instancia en el que un magistrado suspendió la inoculación tras hacer lugar al amparo presentado por un abogado.

Así lo informó este martes el ministro de Salud Pública del país suramericano, Daniel Salinas, en una publicación en su cuenta de Twitter.

Minutos después, el viceministro, José Luis Satdjian, utilizó la misma red social para anunciar que la vacunación a los niños de entre 5 y 13 años se retomará este jueves.

En su fallo, el Tribunal de Apelaciones destaca que el abogado que presentó el amparo "no tiene legitimación" para promover ese accionamiento, "ni por sí en su calidad de abogado y ciudadano, ni en representación de los intereses difusos de los menores de 13 años de edad".

"En sistemas como el nuestro en que existen organizaciones que se encargan de velar por los derechos de los niños, como el Ministerio Público, el INISA (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente), y diversas organizaciones no gubernamentales, no parece razonable la promoción de una acción de amparo por parte de ciudadanos o habitantes de la República, invocando representación de 'intereses difusos', alegando peligros hipotéticos que no se prueban", remarca.



26.07.19 Nos acaban de notificar que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6o. Turno revocó la sentencia referida a la Vacunación Infantil. Se comunicará a la brevedad la reanudación de la Campaña en niños de 5 a 13 años. @JoseSatdjian @AlvaroDelgadoUy @LuisLacallePou — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) July 26, 2022

Uruguay: rechazo a conducta de la justicia

Asimismo, señala que no hay "ilegitimidad" en la conducta llevada a cabo por las autoridades sanitarias "a efectos de preservar la salud de los habitantes en lo que constituye su competencia exclusiva y excluyente, no pudiendo inmiscuirse un sistema orgánico en lo que constituye la esfera competencial privativa de otro sistema".

"No se da tampoco la lesión actual o inminente porque se viene vacunando desde hace trece o cinco meses respectivamente respecto de los menores. No se probó en estas actuaciones lesión, restricción o amenaza a ningún derecho o libertad dado que la vacunación nunca fue obligatoria, siempre fue y es facultativa", añade.

El pasado 11 de julio, el Gobierno de Uruguay presentó un recurso de apelación contra la sentencia dictada cuatro días antes por el juez Alejandro Recarey, que obligó a suspender la vacunación contra la COVID-19 a los menores de 13 años.

El mencionado fallo dispuso la suspensión de la vacunación de manera "inmediata" y hasta tanto no se cumplieran una serie de requisitos estipulados por el juez.

(Con información de EFE)