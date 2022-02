Vladimir Putin, presidente de Rusia. | Fuente: AFP

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó hoy que "no tenía otra opción" que atacar Ucrania para defender a Rusia de las amenazas de seguridad.

"Debe quedar claro: las cosas que están ocurriendo son una medida forzada", señaló en una reunión con empresarios en el Kremlin.

"Ellos simplemente no nos dejaron otra opción", añadió después de permanecer durante todo el día en silencio tras ordenar una "operación militar especial" en Ucrania.

El mandatario, que ordenó el ataque en torno a las 06.00 hora local del jueves, sostuvo que los riesgos de seguridad que se han generado para el país le hicieron tomar esta decisión.

"Los riesgos en la esfera de la seguridad son tales que era imposible responder con otros medios", sostuvo en referencia al rechazo de EEUU y de la OTAN de conceder a Rusia garantías de seguridad vinculantes en las que se comprometerían a no ampliar la Alianza Atlántica más al este; es decir, a no incluir a Ucrania y a no emplazar armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas.



"Para ser sincero, estoy incluso sorprendido de que no hayamos avanzado ni un milímetro en ningún asunto" de los que preocupan a Rusia, dijo Putin.

"Repito: es una medida que nos hemos visto obligados a tomar, porque ellos (en Occidente) podían crear tales riesgos para nosotros que no está claro cómo nuestro país podría seguir existiendo", recalcó. EFE

Putin anuncia operación militar

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció la noche del miércoles (hora peruana) una "operación militar" en Ucrania para defender a los separatistas en el este del país y llamó a los militares ucranianos a "deponer las armas".



"He tomado la decisión de una operación militar", declaró Vladimir Putin en un inesperado mensaje por televisión.



El dirigente ruso, que justificó su acción por el pedido de ayuda de los separatistas prorrusos y por la política agresiva de la OTAN hacia Moscú, aseguró que no quiere la "ocupación" de Ucrania, pero sí su "desmilitarización".

El presidente ruso también advirtió que quienes "intenten interferir con nosotros (...), deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y conducirá a consecuencias que no han conocido jamás".

"Estoy seguro que los soldados y oficiales de Rusia cumplirán su deber con coraje (...) La seguridad del país está garantizada", afirmó.

Vladimir Putin no precisó la magnitud de la operación militar, ni si se iba a limitar al este rebelde de Ucrania o más allá.

