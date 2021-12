Vladimir Putin, presidente de Rusia. | Fuente: AFP

El presidente ruso, Vladímir Putin, exigió hoy garantías "inmediatas" de seguridad a Estados Unidos y a la OTAN, a los que advirtió contra "empantanar" durante décadas las negociaciones que arrancarán a principios de 2022 en Ginebra.



"¿Y ustedes me exigen a mí alguna garantía? Son ustedes quienes deben darnos garantías. Ustedes, inmediatamente, ahora. Y no empantanarlas (las negociaciones) durante décadas", dijo Putin durante su conferencia de prensa anual.



En respuesta a la pregunta de una periodista occidental sobre una posible invasión rusa de Ucrania, Putin subrayó que "Rusia no amenaza a nadie".



"¿Acaso hemos puesto nosotros misiles cerca de la frontera de EE.UU.? ¡No! Es EE.UU. quien ha venido a nuestra casa con sus misiles, y ya están en el umbral de nuestra casa", aseguró.



Putin se preguntó: ¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si de repente desplegáramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y EE.UU. o en la frontera entre México y EE.UU.?".



"A veces parece que vivimos en mundos diferentes", lamentó y agregó que la propuesta rusa de garantías de seguridad no es nada "extraño".



Recordó que para el Kremlin el ingreso de Ucrania en la OTAN es "inadmisible", ya que significaría el emplazamiento de armamento ofensivo en el país vecino.

"La pelota está en su campo"

Vladimir Putin subrayó que las acciones de Rusia dependerán de las garantías que reciba de Occidente, al que acusó de engañar a Moscú al aceptar en su seno a varios países de Europa Oriental y del antiguo espacio postsoviético, pese a que prometió que nunca lo haría.



A su vez, destacó que la reacción de Occidente a las propuestas rusas ha sido hasta ahora "positiva".



"La pelota está en su campo. Ellos nos deben responder. Los estadounidenses dicen que están dispuestos a iniciar esa discusión, esas negociaciones, a principios de año en Ginebra. Los representantes de ambas partes ya han sido designados. Espero que las cosas avancen precisamente por esa senda", apuntó.



La pasada semana Rusia propuso a la OTAN la firma de un acuerdo de garantías de seguridad que prevenga la entrada de países de la antigua Unión Soviética.



También insta a los aliados a desistir de toda actividad militar en su patio trasero, desde Europa Oriental hasta el Cáucaso y Asia Central.



El acuerdo incluye demandas sin precedentes, como la retirada de tropas y armamento desplegados después de la firma en 1997 del acta que regula sus relaciones, lo que dejaría sin protección aliada a Polonia y a las tres repúblicas bálticas, que ingresaron en la Alianza en 2004.



Al respecto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que la Alianza no comprometerá ni el derecho de cualquier país, incluida Ucrania, a decidir sobre si quiere entrar en la organización ni el principio de defensa colectiva. (EFE)

