Vladimir Putin insistió en que Washington tendrá que tener en cuenta los intereses de Rusia le guste o no. | Fuente: AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, se burló este jueves de su homólogo estadounidense Joe Biden por haberlo tachado de "asesino" la víspera durante una entrevista en televisión, e insistió en que Rusia defenderá sus intereses frente a Estados Unidos.



"En cuanto a las declaraciones de mi colega estadounidense, nosotros, como él dijo, nos conocemos personalmente. ¿Qué le contestaría? Yo le diría: 'tenga buena salud'. Le deseo buena salud", dijo.



Esta disputa podría sumir la relación entre ambos rivales geopolíticos en una nueva espiral de tensiones, a pesar de que ambas potencias habían expresado su voluntad de cooperar en casos de interés común.



"El que lo dice lo es", soltó Vladimir Putin este jueves, sonriendo, según unas declaraciones retransmitidas por la televisión rusa.



"No se trata únicamente de una expresión infantil, de una broma. Tiene un sentido profundo y psicológico. Siempre vemos en los demás nuestras propias cualidades, pensando que son como nosotros", declaró.



El miércoles, Joe Biden respondió afirmativamente a un periodista que le preguntó si Vladimir Putin era "un asesino", en una entrevista con la cadena ABC.



"Defenderemos nuestros intereses y trabajaremos con [los estadounidenses] cuando las condiciones nos resulten beneficiosas", insistió Vladimir Putin el jueves.



Pero, pese a la ironía manifestada por Vladimir Putin, Moscú no dudó en subrayar que las afirmaciones de Joe Biden eran inaceptables.

Llamado a consultas inédito

Tomando una disposición inédita desde 1998, el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos para discutir sobre el futuro de la relación entre Moscú y Washington, "estancada".



Pues, según la embajada rusa en Washington, las "declaraciones imprudentes de responsables estadounidenses corren el riesgo de provocar el colapso de relaciones ya de por sí conflictivas".



El Kremlin, por su parte, denunció unas afirmaciones que demuestran que Joe Biden "claramente no quiere mejorar las relaciones con nuestro país".



No obstante, el Departamento de Estado estadounidense dijo a la AFP que no tenía previsto llamar a consultas a su representante en Moscú.



Por otro lado, en la misma entrevista, Joe Biden afirmó que quería hacer que el presidente ruso "pague" por la injerencia en las elecciones estadounidenses de 2016 y 2020, una acusación que Moscú siempre ha rechazado.



Vladimir Putin "pagará las consecuencias", advirtió Joe Biden. "Pronto verán el precio que va a pagar", insistió.



Un conjunto de declaraciones que el presidente de la cámara baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, calificó de "insulto" a los rusos y de "ataque" contra su país.



Un vicepresidente de la cámara alta, Konstantin Kosachev, reclamó "explicaciones y excusas".



Las relaciones entre Moscú y Washington y, en general, entre Rusia y los países occidentales, se han deteriorado desde hace años, a raíz de la anexión de Crimea, la guerra en Ucrania, el conflicto en Siria y el envenenamiento y posterior encarcelamiento del opositor ruso Alexéi Navalni, entre otros asuntos.

Sanciones y contrasanciones

En consecuencia, se han adoptado múltiples tandas de sanciones y contrasanciones. El miércoles, el gobierno estadounidense anunció que extendía las restricciones a las exportaciones de productos sensibles a Rusia.



El jueves, el grupo de países del G7 denunció de nuevo la "ocupación" que Rusia ejerce en Crimea.



Vladimir Putin respondió a Joe Biden durante una videoconferencia con representantes de la sociedad civil de esa península.



Desde su llegada a la Casa Blanca, Joe Biden ha manifestado una gran firmeza respecto al Kremlin, en contraste con la indulgencia que solía mostrar su predecesor, Donald Trump, criticada por los demócratas y por parte del Partido Republicano.



Si las relaciones entre ambas potencias se degradaran aún más, la incipiente cooperación en casos de interés común podría verse amenazada.



El ejemplo más claro, citado por Biden el miércoles, sería la prolongación del tratado de limitación de arsenales nucleares New Start, acordada a principios de este año.



Otros temas en los que rusos y estadounidenses contemplaban colaborar son el programa nuclear iraní o la crisis climática, según Moscú.



No obstante, Biden insistió en que desea "trabajar" con los rusos en temas que sean "de mutuo interés".



Pero la Casa Blanca recalcó: el mandatario estadounidense no se "callará sus preocupaciones sobre todo lo que considere actos nefastos".

(Con información de AFP)



NUESTROS PODCAST



"Espacio vital": En el mundo ya se lleva a cabo la vacunación contra la Covid19, pero ¿cómo reaccionan las dosis en las personas que han recibido algún tipo de trasplante? El Dr. Elmer Huerta da cuenta de un estudio donde las vacunas de Moderna presentan una mayor protección que las de Pfizer. No obstante, recomendó a las personas en esa condición a cuidarse como si no hubiesen recibido alguna vacuna.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.