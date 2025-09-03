Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49

Vladímir Putin y Xi Jinping hablan de vivir hasta 150 años e incluso de alcanzar la inmortalidad

"Los pronósticos indican que en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años", dijo Xi Jinping | Fuente: EFE | Fotógrafo: XINHUA / HUANG JINGWEN
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El mandatario ruso mencionó que el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido en junio del 2023, "desarrolló activamente" el tema de la longevidad.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, hablaron hoy sobre la posibilidad de que los seres humanos vivan hasta 150 años e incluso alcancen la inmortalidad, según captó un micrófono de ambiente cuando se dirigían a la tribuna para asistir al desfile militar en plaza de Tiananmen.

"Antes, rara vez se llegaba a los 70 años, pero hoy se dice que a los 70 se sigue siendo un niño", se oyó decir en ruso al intérprete que traducía las palabras de Xi a Putin en la señal de la televisión china distribuida por la agencia Bloomberg.

La respuesta del presidente ruso traducida al chino mandarín fue: "Gracias al desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse constantemente y las personas pueden sentirse cada vez más jóvenes e incluso alcanzar la inmortalidad".

A ello, Xi replicó que "los pronósticos indican que en este siglo existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 años".

Silvio Berlusconi habría "desarrolló activamente" el tema de la longevidad, según Putin

En una rueda de prensa, transmitida en directo por la televisión estatal rusa, el jefe del Kremlin confirmó que hablaron con Xi de longevidad. "Sí, cuando asistimos al desfile el presidente (Xi) habló de ello", contestó Putin al ser preguntado sobre el particular.

Agregó que en su momento el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, fallecido en junio del 2023, "desarrolló activamente" este tema de la longevidad.

"Pues bien, sí, los métodos modernos de curación, la medicina, incluso todo tipo de cirugía relacionada con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad abrigar la esperanza de que la vida activa se prolongará de forma diferente a la actual", resumió el mandatario ruso.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Vladímir Putin Xi Jinping Rusia China

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA