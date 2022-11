Rusia afirma que no realizó ataques cerca de frontera entre Ucrania y Polonia | Fuente: AFP

Rusia aseguró hoy que no ha efectuado ataques contra objetivos cerca de la localidad polaca de Przewodów y calificó de "provocación deliberada" las afirmaciones de medios y funcionarios polacos sobre la supuesta caída de misiles rusos en la frontera entre Ucrania y Polonia.



"No se realizaron ataques contra objetivos cerca de la frontera estatal entre Ucrania y Polonia por medios de destrucción rusos", afirmó el Ministerio de Defensa en un breve comunicado.



Sostuvo que los fragmentos publicados por los medios polacos de la escena en el pueblo de Przewodów "no tienen nada que ver con las armas rusas".



"Las declaraciones de los medios y funcionarios polacos sobre la supuesta caída de misiles rusos en el área de la localidad de Przewodów es una provocación deliberada" para aumentar la tensión, afirmó el ministerio ruso de Defensa.



Zelenski dice que fueron misiles rusos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que la explosión registrada en la localidad polaca de Przewodów, cerca de la frontera ucraniana, ha sido causada por misiles rusos.



"Hoy ha ocurrido lo que llevamos advirtiendo mucho tiempo. El terror no se limita a nuestras fronteras nacionales. Misiles rusos han impactado en Polonia", señaló el mandatario ucraniano a través de su cuenta de Telegram.



"Se trata de un ataque con misiles rusos contra nuestra seguridad colectiva. Es una escalada muy significativa", agregó.

La emisora de radio polaca ZET informó esta tarde de que dos misiles rusos impactaron en un granero en Przewodów, en la provincia de Lublin (este) y causaron la muerte de dos civiles.



La policía y el Ejército están presentes ya en el lugar de los hechos, según dicho medio, que agregó que los bomberos han confirmado que se han registrado explosiones en esa localidad.



EFE