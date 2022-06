El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expresó este martes su alegría por que Boris Johnson siga como primer ministro | Fuente: Europa Press

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reiteró hoy que no se rendirá a Rusia y aseguró que las tropas de su país "están empujando gradualmente al ejército invasor", considerado "el segundo más fuerte del mundo".

"Ucrania ha demostrado una valentía extraordinaria. No nos rendimos a Rusia. Hemos detenido y estamos empujando gradualmente al ejército de invasores, que recientemente fue considerado el segundo más fuerte del mundo, fuera de nuestro territorio", escribió Zelenski este martes en su cuenta de Telegram.

"Nadie esperaba que los ucranianos tuvieran un coraje de esta magnitud. Pero esta magnitud está ahí. Y esta es la cualidad de nuestro carácter: voluntad de luchar por la libertad y por nuestros valores", subrayó el presidente ucraniano.

Zelenski envió este mensaje a sus ciudadanos 104 días después de que se iniciará la invasión ordenada por Moscú, el pasado 24 de febrero, y lo compañó con varias fotos del frente, entre ellas, una realizada por el fotógrafo de la Agencia Esteban Biba.

El ataque del ejército ruso se ha centrado durante los últimos días en el este de Ucrania, la zona conocida como el Donbás, un territorio fronterizo donde operan guerrillas prorrusas y que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk.

Felicita permanencia de Boris Johnson

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expresó este martes su alegría por que Boris Johnson siga como primer ministro, después de que éste superase el lunes una moción de censura interna de su Partido Conservador.

En esa votación Johnson obtuvo el 59 % de apoyo de los diputados conservadores frente al 41 % que manifestó su oposición a su liderazgo en descontento por el escándalo del "partygate", las fiestas en la residencia de Downing Street durante la pandemia.



El presidente ucraniano llamó a Johnson un "verdadero amigo de Ucrania" cuando habló por enlace de vídeo en un evento organizado este martes por el periódico "Financial Times" (FT).

"Lo considero a él nuestro aliado y al Reino Unido un gran aliado", agregó Zelenski.

"No sé quién fue el responsable de esta decisión ayer, pero me alegro de que no hayamos perdido a un aliado muy importante. Esta es una gran noticia. Eso es todo lo que puedo decir", añadió.

El presidente ucraniano participó en la conferencia virtual Global Boardroom, organizada por el FT, en la que señaló que el estancamiento de la situación en Ucrania "no es una opción" para él y por ello reiteró su petición de apoyo militar occidental para recuperar la integridad territorial.

"Somos inferiores en cuanto a equipamiento y por lo tanto no somos capaces de avanzar. Vamos a sufrir más pérdidas y la gente es mi prioridad", dijo Zelenski.



