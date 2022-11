Xi Jinping y Joe Biden se reunieron este lunes en Bali, Indonesia. | Fuente: AFP

El presidente chino, Xi Jinping, advirtió hoy a su homólogo estadounidense, Joe Biden, de que Taiwán, que China reclama como propio, es "la primera línea roja que no se debe cruzar" y aseguró que espera que EE.UU. haga "honor a su promesa" de no apoyar una eventual independencia de la isla.



"Taiwán forma parte de los intereses centrales de China y son la base de las relaciones políticas entre China y Estados Unidos. Esta es la primera línea roja que no se debe cruzar. Cualquiera que busque separar a Taiwán de China estará violando los intereses fundamentales de China y el pueblo chino jamás lo permitirá. Esperamos ver paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán, pero la paz y la 'independencia' de Taiwán son irreconciliables", dijo.



La reunión de Xi y Biden, su primer encuentro en persona como jefes de Estado, transcurrió en la víspera de la cumbre de líderes del G20, a la que no acudirá el presidente ruso, Vladímir Putin, con la guerra de Ucrania acaparando buena parte de las conversaciones del grupo. EFE



Noticia en desarrollo...