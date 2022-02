Xiomara Castro, presidenta de Honduras da positivo por COVID-19. | Fuente: EFE

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este domingo que ha dado positivo en un test de coronavirus y presenta síntomas "leves", por lo que seguirá atendiendo su "plan de Gobierno para retornar al orden democrático y Constitucional" en el país.



"El resultado del PCR (COVID-19) de ayer, fue negativo, el de hoy es positivo", señaló Xiomara Castro en su cuenta de Twitter, que tiene más de 254 000 seguidores.



La presidenta indicó que, según los exámenes, la afección "es leve" y que "con la bendición del Creador del universo, sigo atendiendo NO presencial, mi Plan de Gobierno para retornar al orden democrático y Constitucional".



Castro, de 62 años, no ha informado si ya cuenta con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 o ya recibió la tercera de refuerzo.



El expresidente hondureño y esposo de Castro, Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, anunció el 11 de enero que dio positivo por COVID-19 y que se mantendrá aislado, aunque no tiene síntomas de la enfermedad.



"Sin síntomas, pero prueba COVID-19 dio positiva. Estaré aislado 7 días", indicó entonces Zelaya, quien fue derrocado siete meses de concluir su mandato de cuatro años cuando promovía una consulta popular ilegal, según sus detractores.

AUMENTO DE CONTAGIOS

Xiomara Castro ganó las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021, con 1,7 millones de votos, y el 27 de enero se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Honduras tras jurar en el cargo.



El país centroamericano vive un aumento de los contagios por COVID-19 debido a la relajación de la población en las medidas de bioseguridad, según fuentes médicas.



Según datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Honduras registra hasta el 2 de febrero 397 548 contagios y 10 548 fallecidos asociados a la COVID-19 desde marzo de 2020.



Al 26 de enero, un día antes de que asumiera el nuevo gobierno de Xiomara Castro, 5 092 343 personas habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, 4 338 329 tenía la pauta completa y 940 332 la tercera de refuerzo.

(EFE)





