África cumplió hoy dos años desde que detectó su primer caso de COVID-19, periodo en el que ha logrado avances en la lucha contra la pandemia, si bien poco más del 11 % de la población ha recibido la pauta completa de vacunación, según informó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Tras confirmarse el primer contagio continental el 14 de febrero de 2020 en Egipto, los 55 países miembros de la Unión Africana han registrado algo más de once millones de casos (en torno al 3 % de total mundial), de los que unos 244 000 desembocaron en muertes.



La capacidad del continente para gestionar la pandemia "ha mejorado, con una mayor disponibilidad de trabajadores de la salud capacitados, oxígeno (para administrar a los pacientes) y otros suministros médicos", indicó la OMS en un comunicado.



El número de camas en las unidades de cuidados intensivos ha aumentado en África de 8 por cada millón de personas en 2020 a 20 en la actualidad.



Asimismo, las plantas de producción de oxígeno en el continente se han incrementado de 68 a 115 (una subida del 60 %).



A pesar de estas mejoras, matizó, la disponibilidad de oxígeno sigue siendo una preocupación y la gran mayoría de los pacientes que requieren oxígeno como parte de su plan de tratamiento no pueden acceder a él.



"Este año podemos poner fin a la perturbación y destrucción que el virus ha dejado a su paso y recuperar el control de nuestras vidas", afirmó la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti.



"Controlar esta pandemia debe ser una prioridad, pero entendemos que no hay dos países que hayan tenido la misma experiencia pandémica y, por lo tanto, cada país debe trazar su propia forma de salir de esta emergencia", agregó Moeti.



Aunque la capacidad de respuesta de África a la pandemia ha mejorado, el continente ahora "debe aumentar significativamente la cobertura de vacunación contra la COVID-19", advirtió la OMS.



Según los últimos datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC, organismo dependiente de la Unión Africana), sólo el 11,7 % de la población del continente (unos 1 300 millones de habitantes) ha recibido la pauta completa de vacunación debido, en parte, a la falta de dosis.



Sin embargo, agregó la agencia de la ONU, "los suministros de vacunas han aumentado en los últimos meses y la OMS está trabajando con los países que enfrentan desafíos para superar los obstáculos y ampliar el alcance de la vacunación".

