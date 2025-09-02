Últimas Noticias
Burkina Faso adopta una ley que penaliza la homosexualidad con hasta cinco años de cárcel

La ley aprobada contempla penas de dos a cinco años de prisión, acompañadas de multas.
La ley aprobada contempla penas de dos a cinco años de prisión, acompañadas de multas.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Amnistía Internacional tildó la ley de la Asamblea Legislativa de Transición de Burkina Faso como un "retroceso alarmante".

La Asamblea Legislativa de Transición (ALT, Parlamento) de Burkina Faso, país dirigido por una junta militar, ha adoptado por unanimidad un proyecto de ley que penaliza cualquier práctica homosexual con hasta cinco años de cárcel.

La ALT aprobó este lunes el proyecto sobre el Código de las Personas y la Familia, que prevé penas de dos a cinco años de prisión, acompañadas de multas, para quienes sean condenados por esas prácticas, informaron medios locales la pasada noche.

En caso de reincidencia, si la persona no es de nacionalidad burkinesa, "será pura y simplemente expulsada del país", afirmó el ministro de Justicia, Rodrigue Bayala, citado por la Agencia de Información de Burkina (AIB, agencia pública de noticias).

En un comunicado, Amnistía Internacional (AI) tildó la ley de "retroceso alarmante" que socava las "disposiciones progresistas" que contiene el nuevo Código de las Personas y la Familia, como la decisión de fijar la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, tanto para niños como para niñas, y de establecer el consentimiento entre ambas partes como base del matrimonio.

"Sin embargo, nos alarma y nos preocupa profundamente la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Esto no hace más que generar discriminación y violar el derecho a la igualdad ante la ley", subrayó Marceau Sivieude, director regional de AI para África occidental y central.

Discurso anti-LGBTI

La nueva normativa de este país de África occidental se enmarca en una reciente escalada del discurso anti-LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales) en el continente africano, donde se encuentran más de una treintena de los más de sesenta países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo.

Burkina Faso encajó dos golpes de Estado en 2022: uno el 24 de enero, dirigido por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, y otro el 30 de septiembre, encabezado por el capitán Ibrahim Traoré, quien dirige actualmente la nación.

Burkina Faso LGTB África

