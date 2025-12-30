Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

‘Flossie’, la gatita viva más longeva del mundo, cumplió 30 años

‘Flossie’ ha tenido tres dueños a lo largo de su extensa existencia.
‘Flossie’ ha tenido tres dueños a lo largo de su extensa existencia. | Fuente: Guinness World Records
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La felina nació el 29 de diciembre de 1995 y es reconocida como la gata viva más vieja del mundo por los Guinness World Records.

‘Flossie’, la gatita viva más longeva del mundo, ha cumplido 30 años; un hecho insólito para esta clase de felinos, que tienen un promedio de vida de entre 15 y 20 años.

La veterana minina nació el 29 de diciembre de 1995 en el Reino Unido y, a lo largo de su prolongada existencia, ha tenido hasta tres dueños.

En 2022, días antes de cumplir 27 años, ‘Flossie’ fue reconocida como la gata viva más longeva del mundo por los Guinness World Records.

“Flossie, una hermosa gatita marrón y negra de carácter dulce y a la que le encantan los mimos y la comida, ha conocido diferentes hogares a lo largo de su larga vida”, resaltó la entidad en un post publicado a propósito de este hito.

Pese a su avanzada edad, comparable a un ser humano de más de 120 años; ‘Flossie’ mantiene un buen estado de salud, aunque con los años ha quedado ciega y sorda.

“Todos los días, puedes encontrar a Flossie ronroneando y durmiendo la siesta junto a su dueña, acurrucada en su manta amarilla favorita, o disfrutando de un buen plato de comida”, resaltó los Guinness World Records.

Aún lejos del récord absoluto

A sus 30 años, ‘Flossie’ aún está lejos del récord del gato más viejo de la historia: esta marca corresponde a ‘Creme Puff’, un minino estadounidense que llegó a la extraordinaria edad de 38 años, resaltó Guinness World Records.

De hecho, según la enciclopedia virtual Wikipedia, ‘Flossie’ es la séptima gata más longeva verificada de la historia, después de ‘Creme Puff’, ‘Puss’, ‘Ma’, ‘Granpa Rexs Allen’, ‘Kitty’ y ‘Scooter’. 

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Guinness World Records Animales Flossie

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA