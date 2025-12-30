‘Flossie’, la gatita viva más longeva del mundo, cumplió 30 años

‘Flossie’, la gatita viva más longeva del mundo, ha cumplido 30 años; un hecho insólito para esta clase de felinos, que tienen un promedio de vida de entre 15 y 20 años.

La veterana minina nació el 29 de diciembre de 1995 en el Reino Unido y, a lo largo de su prolongada existencia, ha tenido hasta tres dueños.

En 2022, días antes de cumplir 27 años, ‘Flossie’ fue reconocida como la gata viva más longeva del mundo por los Guinness World Records.

“Flossie, una hermosa gatita marrón y negra de carácter dulce y a la que le encantan los mimos y la comida, ha conocido diferentes hogares a lo largo de su larga vida”, resaltó la entidad en un post publicado a propósito de este hito.

Pese a su avanzada edad, comparable a un ser humano de más de 120 años; ‘Flossie’ mantiene un buen estado de salud, aunque con los años ha quedado ciega y sorda.

“Todos los días, puedes encontrar a Flossie ronroneando y durmiendo la siesta junto a su dueña, acurrucada en su manta amarilla favorita, o disfrutando de un buen plato de comida”, resaltó los Guinness World Records.



Aún lejos del récord absoluto

A sus 30 años, ‘Flossie’ aún está lejos del récord del gato más viejo de la historia: esta marca corresponde a ‘Creme Puff’, un minino estadounidense que llegó a la extraordinaria edad de 38 años, resaltó Guinness World Records.

De hecho, según la enciclopedia virtual Wikipedia, ‘Flossie’ es la séptima gata más longeva verificada de la historia, después de ‘Creme Puff’, ‘Puss’, ‘Ma’, ‘Granpa Rexs Allen’, ‘Kitty’ y ‘Scooter’.

