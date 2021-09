Sigue la escasez de vacunas en África. | Fuente: EFE

Los nuevos casos de COVID-19 bajaron la semana pasada un 30 % en África, pero el continente sigue teniendo problemas de abastecimiento de vacunas, lo que impedirá que se cumplan los objetivos de inmunización de este año, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Por novena semana consecutiva, los casos nuevos han disminuido, con otra fuerte caída del 30 % en la última semana. Este descenso es una buena noticia, pero no debería ser motivo para bajar la guardia", dijo la directora de la OMS para África, Matshidiso Moeti, en una rueda de prensa telemática.



Esa contracción coincidió la pasada semana con la superación de la barrera de los ocho millones de contagios en África, donde muchos países sufren una tercera ola de la enfermedad, impulsada mayormente por la variante delta, si bien parece estar remitiendo.



Sin embrago, subrayó Moeti, la cobertura de vacunación sigue siendo "muy baja", con sólo 50 millones (el 3,6 %, de la población continental) completamente vacunada.



El programa COVAX, con el que la OMS y otros organismos quieren llevar vacunas anticovid a países en desarrollo, no podrá entregar este año los 2.000 millones de dosis que había proyectado y sólo dispondrá de 1 400 millones, lo que tendrán un impacto en África.



Con la reducción, se espera que COVAX entregue 470 millones de dosis al continente africano, que, a juicio de la agencia de la ONU, serán "suficientes para vacunar sólo al 17 % de la población, muy por debajo del objetivo del 40 %" fijado para 2021.



"Se necesitan 470 millones de dosis adicionales para alcanzar el objetivo de fin de año, incluso si se entregan todos los envíos planificados a través de COVAX", precisó la OMS en un comunicado.



"Las prohibiciones de exportación y el acaparamiento de vacunas causan un estrangulamiento en el suministro de vacunas a África. Mientras los países ricos excluyan a COVAX del mercado, África no cumplirá sus objetivos de vacunación", avisó Moeti.



"La enorme brecha en la equidad de las vacunas no se está cerrando con la suficiente rapidez. Es hora de que los países fabricantes de vacunas abran las puertas y ayuden a proteger a quienes enfrentan el mayor riesgo ”, aseveró la directora.



En ese sentido, Moeti instó a la Asamblea General de la ONU, que se celebrará la próxima semana en Nueva York, a abordar "la inequidad en el mundo, no sólo en África", pues países en desarrollo de otras zonas también afrontan "desafíos".



Sobre ese tema se pronunció igualmente hoy el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC, dependiente de la Unión Africana), John Nkengasong, en otra rueda de prensa telemática.



Según Nkengasong, "el acceso a las vacunas en el continente" debería ser "un punto central de la discusión" en la Asamblea General de la ONU.



"El mundo desarrollado está vacunado. África, no", recordó el responsable de África CDC.



Hasta la fecha, África ha registrado algo más de ocho millones de casos de COVID-19, y casi 205 000 fallecimientos.

EFE

