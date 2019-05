Así es el puente más ancho del mundo | Fuente: EFE

El puente en suspensión Tahia Masr, el más ancho del mundo en su categoría y que conecta las dos orillas del Nilo a su paso por el norte de El Cairo (capital de Egipto), fue inaugurado este miércoles por el presidente de este país, Abdelfatah Al Sisi, cuya efigie figura de manera muy destacada en un tramo de esta obra, que ya ha recibido el certificado acreditativo del récord Guinness. El puente, llamado "Viva Egipto" en árabe, tiene 67.36 metros de ancho, sobre los que se extienden doce carriles, de extensión y 540 de largo, una obra de una singularidad tal que le ha valido el certificado del Récord Guinness, que le fue entregado al presidente egipcio por el director regional de dicha organización, Talal Omar.

El puente es uno de los proyectos impulsados por el propio mandatario egipcio, que ha quedado inmortalizado en la obra con un relieve en el centro del Tahia Masr en el que aparece con el rostro serio y gafas de sol, una imagen visible para todos los conductores que desde hoy pueden circular por el puente. El puente cuenta con seis carriles en cada sentido de la circulación y un total de 31 accesos y salidas, una obra en la que han participado alrededor de 4.000 operarios.

“Un trabajo enorme”

"Ha sido un trabajo enorme y nos hemos enfrentado con grandes retos. Por eso hemos trabajado día y noche, solo para acabar este proyecto en tan solo tres años", dijo a Efe Ahmad El Adalany, vicedirector de asuntos técnicos de Arab Contractors, la compañía egipcia encargada de construir el puente. El Tahia Masr se empezó a construir en 2015 junto a otros megaproyectos impulsados por Al Sisi, como la nueva capital administrativa que Egipto está alzando en medio del desierto, el nuevo Canal de Suez o una veintena de nuevas ciudades.

"Este puente era la última construcción que faltaba para completar todo el eje, que enlaza el Mar Rojo con el Mediterráneo", apuntó el ingeniero representante de la compañía constructora de la obra, que se mostró "muy orgulloso" de haber concluido las obras.



El presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi (centro), posa junto a altos oficiales e ingenieros durante la inauguración del puente colgante de Rawd Al-Faraj. | Fuente: EFE

Hoy, este coloso que también puede presumir de su coste de construcción (casi 293 millones de dólares), ha desbancado al canadiense Port Mann Bridge, que ostentaba el primer puesto desde 2012 con 65,2 metros de ancho. Arab Contractors, que había solicitado el pasado lunes el registro del puente en el libro Guinness, ha acabado los trabajo del Tahia Masr en colaboración y bajo la supervisión de la Autoridad de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de Egipto, que se encargan de inspeccionar gran parte de las construcciones en todo el país.

Del Mar Rojo al Mediterráneo

"Las Fuerzas Armadas aman a este país", dijo Al Adalany agradeciendo a las autoridades egipcias por "solventar todas las dificultades" con las que se encontró la compañía durante la construcción del puente, que se integra dentro del ya acabado eje Rod al Faraj, que conecta los dos mares del país. "Este puente era la última construcción que faltaba para completar todo el eje, que enlaza el Mar Rojo con el Mediterráneo", apuntó el ingeniero, que se mostró "muy orgulloso" de haber concluido las obras.

El puente se sostiene gracias a seis torres de 100 metros de altura, de las que cuelgan decenas de cables de acero que sostienen estructura sobre la que pasa la carretera. No obstante, la apertura del puente ha pasado desapercibida ante los conductores, que hoy no se han atrevido a utilizar el puente porque todavía no aparece en los navegadores ni en los mapas en línea. EFE