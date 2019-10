Alberto Fernández | Fuente: Twitter

Alberto Fernández, el abogado de 60 años que derrotó a Mauricio Macri en las elecciones presidenciales del 27 de octubre, no solo ha recibido saludos de felicitación, sino duros cuestionamientos por mensajes machistas y ofensivos que escribió en 2016 y 2017.

“Nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas. Mejor aprende a cocinar. Tal vez así logres hacer algo bien. Pensar no es tu fuerte. Está visto”, envió este tuit el 11 de diciembre de 2017 a la usuaria @veconica que lo criticó por afirmar que es “primo de Cristina Fernández”.

“Siempre dije que Alberto (Fernández) es hermano de Aníbal y primo de Cristina, no me equivoqué nunca”, escribió @veconica quien asegura que su cuenta fue bloqueada durante tres meses por Twitter, después de haber hecho ese comentario.

La prensa de Argentina describe al peronista de centroizquierda, como un hombre combativo y de fuertes palabras al momento de responder criticas en Twitter. E inclusive hasta de contestar con insultos. Por ejemplo, el 12 de diciembre de 2016 escribió el siguiente mensaje: “Juro que no sabía que en San Juan sembraban boludos”.

Alberto Fernández sucederá en el cargo el próximo 10 de diciembre al gobernante liberal Mauricio Macri, quien termina su mandato con la peor crisis de la historia del país en los últimos 17 años. Esto se traduce en una alta inflación (37,7% a septiembre) y un aumento de la pobreza (35,4%).

Con información de AFP.

Aprende a cocinar?? Pensar no es tu fuerte??? A este tipo quieren de presidente, claramente si gana vamos a terminar peor que Venezuela... https://t.co/OXawYLSJnF — Renzo Abate Daga (@renzo_abatedaga) October 27, 2019

Nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas. Mejor aprende a cocinar. Tal vez así logres hacer algo bien. Pensar no es tu fuerte. Está visto — Alberto Fernández (@alferdez) December 11, 2017