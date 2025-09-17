Últimas Noticias
Argentina: dólar blue hoy a cuánto cotiza este miércoles 17 de septiembre

Sepa en cuánto se cotiza el dólar blue este 17 de septiembre.
Sepa en cuánto se cotiza el dólar blue este 17 de septiembre.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La cotización del dólar blue, hoy miércoles 17 de septiembre en el país de Argentina es de $1435 compra y $1455 la venta.

Dólar blue hoy miércoles 17 de septiembre en Argentina: cotización actualizada

Este miércoles 17 de septiembre, el dólar blue se vende a $1455 y se compra a $1435, según la información de la BYMA. El valor del dólar informal continúa siendo seguido de cerca por los mercados y consumidores ante la brecha cambiaria con el oficial.

¿Cuál es el tipo de cambio oficial del dólar hoy?

El dólar oficial en Argentina cotiza hoy a $1430 en compra y $1480 en venta, según el Banco Nación. Es considerado el tipo de cambio de referencia del país, utilizado en importaciones, operaciones bancarias y liquidaciones de exportación, con excepción de regímenes específicos.

¿Qué es el dólar tarjeta y cómo se calcula su valor?

El dólar tarjeta, también llamado dólar turista, tiene hoy miércoles un valor de $1859 en compra y $1924 en venta. Se calcula aplicando un 30% de percepción sobre el dólar oficial, y es el valor que se cobra en consumos realizados en moneda extranjera desde Argentina.

¿Cuándo comienza la cotización del dólar oficial y del blue?

La cotización del dólar oficial comienza a difundirse a partir de las 10 AM por el BCRA. El dólar blue, al estar fuera del sistema bancario formal, comienza a ofrecer referencias entre las 11 y 11:30 AM, cuando inicia su operativa informal.

¿Cuál es el horario de cierre del dólar oficial?

El dólar oficial cierra su cotización a las 15:00 hs, de lunes a viernes. En cambio, el dólar blue, al estar fuera del mercado regulado, no tiene un horario definido de cierre.

Dólar Blue Argentina

