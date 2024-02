¿Cuánto le costará a Javier Milei implementar sus propuestas en la estructura política de Argentina?

Ramiro Escobar, periodista y analista en temas internacionales, en diálogo con RPP, opinó sobre la actual situación política en Argentina, marcada, en los últimos días, por multitudinarias protestas ante el debate de la llamada 'Ley Ómnibus'.

Como se sabe, el presidente de Argentina, Javier Milei, impulsó su “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” popularmente conocida como "Ley Ómnibus", un paquete de normas con las que buscaba una reforma liberal en el país, acusada de atropellar una serie de derechos laborales y sindicales.

Hacia una consulta popular

Al respecto, Escobar indicó que se debe votar cada uno de los artículos de dicha propuesta, y estuvo de acuerdo en llamar "a una consulta popular" sobre el tema.

“Ha sido aprobada la "Ley Ómnibus", la ley que él la denomina para sentar las bases de la libertad en Argentina. Esos 300 artículos se tienen que votar uno a uno en las cámaras argentinas […] Si bien se aprobó la ley en general, al pasar al análisis de cada artículo, se vio que no había acuerdo sobre varias cosas y finalmente volvió a comisiones del Congreso. Ahora el propio Milei ha dicho que va a postergar la votación para dentro de unos meses o que podría llamar a una consulta popular sobre la ley”, sostuvo.

El internacionalista también sostuvo que un político no puede actuar sin llegar a un consenso mínimo con sus opositores, en caso contrario, se encaminaría hacia una dictadura, como ha pasado en Venezuela y otros países.

“Maduro acaba de decir que va a ganar las elecciones por las buenas y por las malas. Acá se sugiere que esa ley se ganaría por las buena, por las malas o forzándola. Entonces, eso no se puede hacer si se considera un demócrata. Él tiene que tener en cuenta, no solo que no tiene mayoría en el Congreso, sino que su popularidad ha decaído”, agregó.