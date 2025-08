El Gobierno de Milei ofrece la ciudadanía argentina para extranjeros a cambio de "inversiones relevantes"

El texto del decreto publicado no precisa los montos de las inversiones que serán consideradas relevantes bajo la nueva normativa.

El Gobierno de Javier Milei anunció este jueves que otorgará la ciudadanía argentina para aquellos extranjeros que realicen una "inversión relevante" en el país, aunque no residan en su territorio.



La medida fue comunicada a través del decreto 524/2025, publicada en el Boletín Oficial y detalla que "la persona extranjera que hubiere realizado una inversión relevante, conforme lo establezca el Ministerio de Economía (...), podrá solicitar la ciudadanía argentina (...) ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado actuante en el ámbito de dicho Ministerio".



"Presentada la solicitud, la Agencia evaluará si la inversión realizada por el solicitante de la ciudadanía califica como 'relevante', de acuerdo con lo que establezca el Ministerio de Economía", reza el decreto.



El documento describe con mayor precisión las tareas de dicha agencia, creada en mayo de este año por el Gobierno argentino y que modificó la normativa migratoria para otorgar la ciudadanía a inversores extranjeros, al aclarar que el tiempo de residencia en el país no será un factor a considerar.



Según la normativa, los Ministerios de Seguridad Nacional y Justicia, así como la Unidad de Información Financiera y la Secretaría de Inteligencia del Estado serán parte del proceso de evaluación de las solicitudes.



En última instancia, los inversores extranjeros a los que el Gobierno argentino considere idóneos para recibir la ciudadanía deberán tener también la aprobación de la Dirección General de Migraciones, oficina gubernamental que depende del Poder Ejecutivo.



El texto del decreto no precis los montos de las inversiones que serán consideradas relevantes bajo la nueva normativa. Esta medida se da en un contexto en el que Argentina requiere de un urgente ingreso de capitales del exterior para revertir su insuficiencia de reservas monetarias.