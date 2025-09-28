El narco peruano ‘Pequeño J’ habría sido enviado desde Perú por otro delincuente que busca operar en Buenos Aires, según periodista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sobre el triple feminicidio que conmocionó a Argentina, Emanuel Damber, periodista del diario Clarín, mencionó a RPP que las autoridades argentinas nodescartan que Tony Valverde, alias 'Pequeño J', el narco peruano señalado como autor intelectual del crimen, haya sido enviado por otro delincuente, desde Perú, que quiera operar en Buenos Aires.

"Se está investigando una punta también en Perú, como que este chico sería un enviado de una persona obviamente con mucho más poder y más contactos que quiere operar o comenzar a operar acá en la Argentina", mencionó en La Rotativa del Aire-Edición Noche Sábado.

La noche del viernes 19 de septiembre desaparecieron Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). Cinco días después, las tres aparecieron muertas y mutiladas en la cámara séptica de una vivienda del barrio de Villa Vatteone.

"['Pequeño J'] Como líder es una persona muy sanguinaria, muy salvaje, un chico que no le importa nada, digamos, en cuanto al ataque a las personas, por eso se creen que grabó este ataque estas chicas, y después las terminó asesinando por medio de un sicario, es decir, una persona contratada para asesinarlas", declaró Emanuel Damber en La Rotativa del Aire-Edición Noche Sábado.

El periodista mencionó que las tres mujeres fueron engañadas en la fiesta ya que estaba planificado el crimen porque, según una hipótesis que se maneja desde Argentina, ellas "se quedaron con un dinero importante de un dealer de un narcotraficante".

"Fueron engañadas a una fiesta, en una casa en las afueras de la provincia de Buenos Aires, hasta allí las fueron a buscar, se movilizaron cerca de 50 kilómetros, se pagó una casa y es ahí donde, pensando que iban a cobrar por asistir a esta fiesta unos 300 dólares, las estaban esperando para matarlas directamente. Lo que se cree, una de las hipótesis más fuertes, es que estas chicas se quedaron con un dinero importante o con droga de un dealer de un narcotraficante", informó en RPP.

Seis detenidos que son implicados en el crimen

El periodista argentino comentó que recientemente fue detenido un sexto implicado en este crimen, detallando que este triple feminicidio fue gravado y compartido en una red social, como confesó otro presunto implicado.

"Fueron declarando y lo que saben es que fue filmado aparentemente para un grupo cerrado de una red social donde 45 personas vieron cómo fueron atacadas, mutiladas, golpeadas, podríamos decirlo como el marco de una venganza narco", añadió en RPP.

La agencia EFE informó que se trata de Ariel Giménez, de 29 años, quien habría sido contratado por la organización narcocriminal señalada como autora del triple feminicidio para cavar el pozo donde fueron enterrados los cuerpos de las jóvenes, en el patio de una vivienda en la localidad de Florencio Varela.

Aparte del sexto detenido en mención, las autoridades argentinas detuvieron a dos parejas: una argentina y otra peruana. Se tratan de Magalí González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

Otro detenido es Víctor Sotacuro Lázaro, sindicado de trasladar con engaños a las victimas hacía el lugar donde las asesinaron, huyó a Bolivia, pero recientemente fue capturado y expulsado a Argentina.

Triple feminicidio que conmociona en Argentina

Este crimen indignó a los ciudadanos de Buenos Aires, capital de Argentina, por lo que miles de personas salieron a marchar.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el autor intelectual del crimen sería un peruano de 20 años nacido en la región de La Libertad identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', quien sigue buscado por la Interpol.