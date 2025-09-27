‘Pequeño J’: el narco peruano señalado como autor intelectual del triple feminicidio que conmocionó a Argentina

Se trata de Tony Valverde, un joven de 20 años oriundo de la región La Libertad. Los medios argentinos señalan que el narco peruano es una persona “extremadamente sanguinaria”, una actitud que se relacionaría con la manera en que fueron asesinadas Morena, Brenda y Lara.

Argentina continúa consternada por el triple feminicidio en la localidad de Florencio Varela. Las autoridades y la prensa local señalan a ‘Pequeño J’ como el presunto autor intelectual del atroz crimen de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Las tres mujeres desaparecieron la noche del viernes, 19 de septiembre, en La Matanza y lo último que se sabía de ellas es que subieron voluntariamente a una camioneta blanca. Cinco días después, las tres aparecieron muertas y mutiladas en la cámara séptica de una vivienda del barrio de Villa Vatteone.

El principal sospechoso es el peruano Tony Janzen Valverde Victoriano (20), quien estaría tratando de fugarse, por lo que las autoridades han decidido difundir públicamente su identidad y la imagen de su rostro.

“El rostro de la violencia narco: ‘él es ‘Pequeño J’, el líder buscado por el triple crimen de Florencio Varela”, tituló el portal Todo Noticias (TN) al exponer la cara de ‘Pequeño J’.

Valverde nació en la región La Libertad y tiene 20 años recién cumplidos. Según los investigadores, citados por TN, es una persona “extremadamente sanguinaria” y no conoce de límites a la hora “disciplinar” a su gente”.

¿Y por qué se habla de “disciplinar? El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, reveló recientemente que el triple feminicidio fue transmitido en vivo en un canal cerrado de Instagram como un mensaje de advertencia para los miembros de una organización transnacional de narcotráfico.

De acuerdo con el funcionario bonaerense, la sesión de asesinato y tortura de las mujeres fue vista por al menos 45 personas.

"Esto le pasa al que me roba droga", habría dicho el líder de la banda durante la transmisión en vivo para emitir un mensaje "disciplinante" al resto del grupo.

Los resultados de la autopsia son totalmente atroces y parecen sacados de una película terror. La Nación de Argentina, basándose en fuentes oficiales, detalla que las tres fueron sometidas a una brutal golpiza antes de ser asesinadas.

Además, las tres jóvenes murieron la misma noche en la que desaparecieron, según señalan los forenses.

Operativos para encontrar a ‘Pequeño J’

El miércoles por la noche, horas después de que se encontraron los cuerpos de las tres mujeres, la Policía realizó un operativo en el barrio Zavaleta, en Buenos Aires, para arrestarlo. Pero no lo encontraron.

En un video, difundido por los medios de comunicación, se observa que los oficiales ingresaron al barrio en busca de un bar en específico, pues, según versión de varios informantes, ese es uno de los lugares que ‘Pequeño J’ suele frecuentar.

Matías Agustín Ozorio (28) también esta señalado como mano derecha de ‘Pequeño J’, razón por la cual tiene un pedido de captura nacional e internacional como uno de los presuntos autores del asesinato.

Según la notificación de Interpol, citada por diario Clarín, los asesinos "aumentaron intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios" a sus víctimas.

Cinco detenidos hasta el momento

Hasta el momento, las autoridades han detenido a dos parejas: una argentina y otra peruana. Se trata de Magalí González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

La Policía argentina detuvo primero a Ibarra y Parra en la vivienda donde se perpetró el crimen, cuando ambos trataban de limpiar la escena del crimen. Posteriormente, González Guerrero y Villanueva Silva fueron detenidos en un hotel cercano.

El quinto arrestado es Lázaro Víctor Sotacuro, quien fue encontrado en Villazón, Bolivia, tras un operativo policial. El sujeto es sindicado de ser el conductor que trasladó a las víctimas desde Ciudad Evita hasta Florencio Varela.

Las autoridades continúan con las investigaciones por el delito de homicidio agravado, mientras siguen en alerta máxima para encontrar a ‘Pequeño J’.

La versión que se maneja es que el crimen se realizó como un acto de venganza porque, supuestamente, una de las jóvenes se robó la droga de la banda narco liderada por el capo peruano.