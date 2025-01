Emprendedores peruanos en Argentina y los desafíos que afrontan al abrir un negocio en el extranjero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los peruanos en Argentina representan la tercera comunidad extranjera más grande en este país. Muchos de ellos han decidido emprender en la capital, Buenos Aires, y explorar áreas como la gastronomía, el diseño o el fútbol.

Es el caso de María Elena Vilca, una cusqueña que radica en Argentina hace 30 años y que considera a este país como su segundo hogar.

"Vine con la familia, son dos hijos, mi esposo y yo, cuatro", dijo a RPP María Elena, dueña de un negocio de souvenirs de fútbol en el popular barrio de La Boca, uno de los más visitados por turistas en Buenos Aires y que atrae principalmente a fanáticos de este deporte.

"Al turismo les gusta mucho lo que es el fútbol. Y acá en el barrio de La Boca es un furor", aseguró.

RPP también pudo recoger el testimonio de Hugo Rojas, dueño del restaurante de gastronomía peruana Rojas, en el barrio de El Abasto, en el que ofrece deliciosos platillos como el ceviche, arroz con pollo y muchos otros.

Según comentó, al inicio el escenario se presentó complicado por la falta de insumos y personal, pero su perseverancia le ha permitido salir adelante.

"Cuando lo decidimos dijimos: 'bueno, nos vamos a meter en esto de lleno' y hace poco que estamos, porque nosotros abríamos los fines de semana nada más y ahora sí, abrimos de martes a domingo", refirió.

"No somos muy unidos"

Así como él, Javier Tordillo, un empresario de moda, supo sacar adelante su emprendimiento; sin embargo, cuestionó que los compatriotas recién llegados a Argentina no cuenten con el apoyo de una comunidad para dar sus primeros pasos y establecerse en el país.

"Acá lamentablemente no hay unas buenas instituciones, no somos muy unidos como otras colectividades. ¿Cómo es posible que acá no tengamos una Casa Perú, un centro para ayudar a la gente que recién viene o a los que sufren de una que otra violencia? No tenemos nada de esas cosas. Y también te voy a decir, el Consulado tampoco mucho nos ayuda", afirmó.