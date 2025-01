Argentina: gobierno de Javier Milei defiende eliminar la figura de feminicidio

La Presidencia respaldó al ministro de Justicia argentino, Mariano Cúneo Libarona, quien anunció que se desaparecería esa figura.

El portavoz de la Presidencia argentina, Manuel Adorni, defendió este martes los planes del Gobierno de Javier Milei de eliminar del Código Penal la figura de "feminicidio". En su opinión, no hay diferencias entre el asesinato de una mujer y de un hombre.

“A mí, la verdad, si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual y no que vos no tengas ningún tipo de connotación adicional por eso”, afirmó Adorni en su primera rueda de prensa tras el polémico discurso del mandatario en Davos sobre el feminismo y el colectivo LGTBI.

Adorni respaldó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien anunciara el viernes que se iba a eliminar la figura del feminicidio "porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra".

“Estamos trabajando para que a todos los argentinos se nos trate igual ante la ley. Esto va en línea con eso, no de sacarle ningún derecho a ninguna mujer", argumentó Adorni.

Rechazan un Ministerio de la Mujer

El portavoz presidencial reiteró que el país no necesita un Ministerio de la Mujer al cuestionar los resultados que obtuvo durante su vigencia y lo que se logró tras su disolución.

“El primer año que lo eliminamos, los femicidios, denominados así como el asesinato de mujeres, bajaron”, expresó.

Adorni hizo esta afirmación pese a que las asociaciones feministas han denunciado que los feminicidios no se han reducido en Argentina en el último año, sino al contrario, al contabilizar cerca de 300 casos en 2024 frente a los alrededor de 250 en 2023.

Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) afirman que en 2024 hubo 255 casos, uno más que en 2023, y 604 intentos de feminicidio, frente a 572 en 2023. Por otro lado, el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti eleva la cifra a 294 muertes por violencia machista.

“La vida hay que defenderla siempre y es lo que tenemos que empezar a entender. Las palabras no hacen a la defensa de la mujer, lo que hace a la defensa de la mujer es el estricto cumplimiento de la ley, cómo no hace a la defensa de la mujer hablar con la E”, enfatizó el portavoz presidencial desde su estrado en el hall de prensa de la Casa Rosada.