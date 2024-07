"A la Argentina no la amenaza nadie", responde Gobierno de Javier Milei a las amenazas de Irán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno de Argentina respondió este jueves que a su presidente, Javier Milei, no lo van a "amedrentar" y que le tiene "sin cuidado" las amenazas proferidas desde Irán acerca de que harán "lamentar" la enemistad del país suramericano, después de que este declarara a Hamás organización terrorista.



Dos ministros del Gobierno argentino respondieron este jueves a las fuertes amenazas publicadas en un editorial del Tehran Times, medio próximo a las autoridades iraníes, que llamó a Javier Milei "marioneta" por su acercamiento al "escenario anti-Irán del régimen sionista".



"Sin duda, Teherán no olvidará las políticas antiiraníes de Buenos Aires. Pero Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, pero en el momento adecuado y en la posición adecuada, impondrá su propio juego al enemigo y le hará lamentar su enemistad con Irán", amenazó días atrás dicho editorial.



El ministro del Interior, Guillermo Francos, resaltó en Radio Mitre que "llama un poco la atención la impunidad con la que se hacen este tipo de amenazas", pero indicó que "uno no puede someterse a los que pretenden infundir miedo y terror".



"A nosotros no nos amenaza nadie. A la Argentina no la amenaza nadie, porque la que fue amenazada, golpeada fue la Argentina", agregó, más desafiante, este jueves la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a los medios apostados en las inmediaciones del acto donde se recordó los 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Judía Argentina (AMIA), al que se responsabiliza a Irán.



Milei reclama justicia por impune ataque contra la AMIA en Argentina | Fuente: EFE

Caso AMIA

Desde que asumió Javier Milei, el 10 de diciembre pasado, su Gobierno se ha alineado con Israel y, el viernes pasado, el Estado de Argentina declaró a Hamás -responsable del ataque a Israel del 7 de octubre de 2023, por el que todavía hay nueve argentinos secuestrados- organización terrorista internacional.



"Me tiene muy sin cuidado las amenazas que puedan proferirse cuando de este lado estamos defendiendo la libertad y los derechos humanos, no solo de los argentinos, sino de una cantidad muy importante de israelíes", afirmó Francos.



Francos respondió también a la declaración de un portavoz iraní que consideró "iranofóbicas" las posturas de Javier Milei: "Al Gobierno lo tiene sin cuidado, al presidente (Milei) no lo va a amedrentar", ya que "sus posiciones" son "muy firmes".



El editorial iraní consideró "infundadas" las afirmaciones de que el Gobierno de ese país estuvo involucrado en el atentado contra la AMIA en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, y la embajada de Israel en Argentina, el 17 de marzo de 1992, que causó 22 muertos y 242 heridos, y afirmó que fue un autoatentado hecho por los judíos.



La Justicia argentina responsabiliza al Gobierno de Irán de aquella época y al grupo libanés Hizbulá, los acusados fueron citados a indagatoria hace más de 15 años, con alertas rojas de Interpol de por medio, pero no fueron llevados al banquillo.

