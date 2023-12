"Hay una seria chance de que Milei decida gobernar a espaldas del Congreso", dice politólogo argentino

11 Dec 2023 - 02:55

Durante su primer mensaje como presidente argentino, el economista libertario Javier Milei, ratificó que aplicará un duro ajuste y que habrá "estanflación" por varios meses, pero prometió que este será el "último mal trago" antes de la "reconstrucción" del país suramericano. "Lamentablemente tengo que decirlo de nuevo: no hay plata. la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock", dijo Milei ante la multitud de seguidores congregados a las puertas del palacio del Congreso argentino.