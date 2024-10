Javier Milei afirma que las universidades públicas en Argentina solo le sirve a los “hijos de los ricos”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó el fin de semana que las universidades públicas en el país solo le sirven a los "hijos de los ricos" y reclamó que sean auditadas.



"La verdad incómoda de la educación argentina es que la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta", sostuvo el mandatario en una actividad de su agenda.



Milei afirmó que las pruebas demuestran que el 40 % de los alumnos de escuelas primarias tiene un mal desempeño en Lengua y Matemáticas. Asimismo, mencionó que ocho de cada diez estudiantes en la educación media o secundaria tienen problemas de lecto-comprensión.

Por eso, según su razonamiento, está mal poner el "foco" en la educación universitaria cuando hay problemas de formación de capital humano básico porque los chicos no comen y después no pueden estudiar.



"En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad", afirmó.

Conflicto con universidades

Javier Milei vetó recientemente una ley que garantizaba una mayor financiación para las universidades públicas nacionales, a las que acuden cerca de 2 millones de estudiantes, lo que ha profundizado el conflicto entre el Gobierno con los profesores, alumnos y autoridades de las casas de estudios.



Estudiantes mantienen tomadas las sedes de varias facultades, mientras que los docentes han convocado a una nueva huelga para la semana próxima.



Según Milei, "la universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma".



Aseguró que "no está en discusión que la universidad sea pública y gratuita, sino que los recursos son escasos y que, bajo cualquier consigna, siempre robar está mal", por lo que reclamó auditar las universidades para "terminar con las filtraciones del dinero que entra a la universidad".



Milei hizo estas declaraciones en un acto para formalizar el cambio del nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK) de Buenos Aires por el de Palacio Libertad y Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

