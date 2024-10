Charly García asistió al concierto de Paul McCartney en Argentina y se tomó fotos con sus fanáticos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de cinco años, Paul McCartney regresó a Argentina donde ofreció dos conciertos en el Estadio Monumental de River Plate. El exintegrante de The Beatles desató la euforia de los fanáticos, quienes esperaron con ansias volver a verlo, sin embargo, hubo un fan en especial que también se robó la mirada de todos: Charly García.

La leyenda del rock, acompañado de su pareja Mercedes Iñigo, asistió a primer show del intérprete de Let It Be. Antes de ingresar al recinto, se tomó fotos con varios seguidores quienes se emocionaron por verlo esa noche.

El último fin de semana, Paul McCartney vibró en el escenario recibiendo la ovación de sus fans argentinos y de Charly García, que disfrutó de todo el concierto desde una buena ubicación en el estadio.

La gira Got Back del cantante llegó a Latinoamérica este mes y ya recorrió Uruguay y Argentina. Le falta Chile y Brasil antes de pisar Perú.

Al igual que en otras giras del músico, el repertorio incluirá canciones de sus legendarias bandas The Beatles y Wings, así como temas de su carrera en solitario.

Más imágenes de Charly García HOY | Camino al Show de Paul McCartney

Paul McCartney hizo sold out para su concierto en Perú

Tras el inicio de la venta de entradas para el concierto de Paul McCartney en Lima, estas se agotaron por completo. El legendario músico británico, que regresa de la mano de Radio Oxígeno, se presentará el 27 de octubre en el Estadio Nacional.

Masterlive Perú, la productora a cargo del evento, compartió la emocionante noticia en sus redes sociales: "La leyenda viva de la música ha logrado un increíble sold out justo el día de su cumpleaños y no hay mejor obsequio de parte de los fans que un estadio lleno para su ídolo".

"Gracias a todos los que han hecho posible este momento histórico. Nos vemos el 27 de octubre para disfrutar con los mejores éxitos musicales que han marcado la vida de muchas generaciones", agregaron. El anuncio provocó una gran respuesta de los fanáticos, quienes solicitaron abrir una segunda fecha.

¿Cuántas veces ha venido Paul McCartney a Perú?

Esta será la tercera vez que el exintegrante de The Beatles se presentará en Lima y la segunda que sube al escenario del Nacional.

El 9 de mayo de 2011, McCartney ofreció un repertorio variado en el Estadio Monumental, una noche que sirvió para rendir homenaje a The Beatles con temas como Hello, Goodbye, All My Loving, Blackbird y Eleanor Rigby. También recordó a George Harrison con su éxito Something y a John Lennon, interpretando la emotiva Here Today.

Tres años después, regresó al Perú para promocionar New, su último disco en ese momento. En esa ocasión el concierto tuvo lugar en el Estadio Nacional, donde comenzó con una poderosa mezcla de canciones de la primera etapa de The Beatles. Tras casi tres horas de concierto, McCartney cerró con The End, el mítico tema del álbum Abbey Road del cuarteto de Liverpool.

