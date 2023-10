Javier Milei: "Tenemos en frente a una organización criminal que se quiere mantener en el poder"

Javier Milei, candidato presidencial por La Libertad Avanza, aseguró que Argentina se encuentra frente a unas elecciones históricas, con la posibilidad de terminar con el Kirchnerismo. Esto luego de que se confirmara su presencia en el ballotage donde competirá con Sergio Massa la presidencia del país.

"Hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques. Estoy dispuesto a hacer tábula raza con el objetivo de terminar con el Kirchnerismo. Mas allá de nuestras diferencias tenemos que entender que tenemos en frente a una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder. El Kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina", manifestó en un discurso frente a sus seguidores.

Javier Milei recalcó que el Kirchnerismo es responsable de la debacle en Argentina y durante 100 años viven una decadencia brutal.

"Ellos defienden un sistema que está diseñado para beneficiarse a costa nuestra. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos se van a quedar con este país y la ciudad de Buenos Aires", expresó.



Las propuestas del candidato de ultraderecha durante la campaña consiste en dolarizar la economía, reducir drásticamente el gasto público, eliminar impuestos y acabar con la “casta política y corrupta” a la que responsabiliza de esta debacle.



Habrá segunda vuelta

Sergio Massa, candidato de la coalición Unión por la Patria, obtuvo 36,55 % de los votos frente a Milei, con 30,06 %, según el escrutinio de 97 % de las mesas. Ambos irán al balotaje el próximo 19 de noviembre.



La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, la gran derrotada de la jornada, sumó apenas un 23,85 %. Ella admitió que no cumplió “los objetivos” y sostuvo que los valores que levantó en su campaña “hoy han quedado dormidos”. Sin embargo, aseveró que no apoyará a los "cómplices del populismo" que le hicieron daño al país ni felicitará a quienes han sido miembros del "peor gobierno" de Argentina.

"Nunca vamos a dejar de ser lo que somos para la Argentina. Nunca vamos a ser cómplices del populismo en el país ni de las mafias que destruyeron a la nación. Desde el lugar que me toque no me voy a rendir nunca. El populismo ha empobrecido al país y no voy a ser yo quien felicite a quien ha sido parte del peor gobierno de la Argentina", exclamó en un discurso que dio ante sus seguidores.