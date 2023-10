Patricia Bullrich: “No voy a felicitar que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la Argentina”

La candidata Patricia Bullrich, quien no consiguió entrar a la segunda vuelta electoral, admitió que no cumplió “los objetivos” y sostuvo que los valores que levantó en su campaña “hoy han quedado dormidos”. Sin embargo, aseveró que no apoyará a los "cómplices del populismo" que le hicieron daño al país ni felicitará a quienes han sido miembros del "peor gobierno" de Argentina.

"Nunca vamos a dejar de ser lo que somos para la Argentina. Nunca vamos a ser cómplices del populismo en el país ni de las mafias que destruyeron a la nación. Desde el lugar que me toque no me voy a rendir nunca. El populismo ha empobrecido al país y no voy a ser yo quien felicite a quien ha sido parte del peor gobierno de la Argentina", exclamó en un discurso que dio ante sus seguidores.

Patricia Bulrich evitó mencionar a Sergio Massa, pero con sus declaraciones dio a entender que no dará ningún respaldo al actual ministro de Economía que disputará la segunda vuelta con Javier Milei.

"Nuestros valores no están a la deriva. No se venden ni se compran, no los vamos a negociar. Vamos al cambio siempre que la Argentina necesita por más que hoy no hayamos ganado las elecciones. Estaremos con los argentinos en los tiempos difíciles que se vienen", manifestó.

Resultados oficiales

El candidato del oficialismo Sergio Massa consiguió el 36.20% de los votos en primera vuelta, mientras que Javier Milei obtuvo el 30.26% de acuerdo con los primeros resultados oficiales en Argentina.

En tercer lugar aparece Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), quien obtuvo 23,82%. Le sigue Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) consiguió el 7,01% y Miryam Bregman (FIT-U) logró 2,66%.

Massa y Milei disputarán el balotaje el 19 de noviembre. Para ganar este domingo sin necesidad de una segunda vuelta tenían que obtener 45% de los votos, o 40% y una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo colocado.

Unos 35,4 millones de argentinos fueron convocados para, además de elegir presidente y vicepresidente, renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado; así como designar 43 representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur (Parlasur, cuerpo legislativo del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).