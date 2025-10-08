Javier Milei felicita a Trump por acuerdo de paz en Gaza: "Firmaré su candidatura para el Nobel de la Paz"

El presidente de Argentina expresó que el mandatario estadounidense debería recibir el galardón por su labor en alcanzar el fin del conflicto.

El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó este miércoles a Donald Trump "por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás". En ese sentido, consideró que el mandatario estadounidense merece el premio Nobel de la Paz.



"Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump. Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional", escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial en X.

Milei aseguró en su mensaje en las redes sociales que "cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo".

El presidente argentino reaccionó así tras el anuncio de Trump de que el Gobierno de Israel y Hamás habían alcanzado un acuerdo para implementar la primera fase de un plan de paz, que consiste en la retirada delimitada de Gaza por parte del Ejército israelí y la liberación de los rehenes retenidos desde hace dos años por el grupo islamista palestino.

El anuncio

Trump anunció a través de la red Truth que esto significa que "Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna" y que "TODOS los rehenes serán liberados muy pronto".

El mandatario señaló además que Estados Unidos "estará involucrado" en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado.

Durante su intervención telefónica, el republicano sostuvo que Israel "no puede pelear contra el mundo" y que "ellos lo entienden", en referencia a la primera fase del plan de paz firmado este miércoles, que incluye la liberación de rehenes israelíes y palestinos, así como la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de Gaza.

Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los… https://t.co/skzRu9HjIS — Javier Milei (@JMilei) October 8, 2025