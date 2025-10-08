Donald Trump anuncia firma de primera fase de plan de paz para Gaza: ¿qué dijeron Israel y Hamás?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El grupo islamista Hamás anunció haber alcanzado un acuerdo con Israel para "poner fin a la guerra en Gaza" que estipula la retirada del Ejército israelí de la Franja, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros.

Hamás señaló en un comunicado que "tras negociaciones responsables y serias" en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las partes llegaron a un acuerdo que implica el "fin a la guerra de exterminio" contra el pueblo palestino y "la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza".

La organización islamista expresó que aprecia "profundamente" los esfuerzos de Catar, Egipto y Turquía, así como del presidente Trump, que lograron concretar el acuerdo.

"Hacemos un llamado al presidente Trump, a los Estados garantes del acuerdo, y a las diversas partes árabes, islámicas e internacionales, para que obliguen al gobierno de ocupación a implementar plenamente los compromisos del acuerdo y no permitirle evadir ni demorar su cumplimiento", señaló Hamás.

"Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano, que seguiremos fieles al pacto, y que no renunciaremos a los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta alcanzar la libertad, la independencia y la autodeterminación", concluyó.



Como se sabe, este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.

Trump dijo en su cuenta oficial de la red social Truth que esto significa que "Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna" y que "TODOS los rehenes serán liberados muy pronto".

Israel ratificará el acuerdo para Gaza este jueves

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que convocará a su gobierno este jueves para ratificar el acuerdo del plan de paz para Gaza firmado con Hamás en Egipto y agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, su compromiso para liberar a los rehenes en la Franja palestina.

"Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes", dijo Netanyahu en un comunicado distribuido por su oficina poco después de que Trump anunciara la firma del acuerdo.

"Agradezco de todo corazón al presidente Trump y a su equipo su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes", añadió en el mensaje, en el que también agradeció el "coraje y sacrificio" de los soldados y de las fuerzas de seguridad israelíes.

Y concluyó: "Si Dios quiere, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos".

La Oficina del Primer Ministro también informó de que Netanyahu se comunicó con Trump en una conversación "muy emotiva y cordial" y que "se felicitaron mutuamente por el logro histórico" de firmar la primera fase de este acuerdo.

Además, el mandatario israelí invitó a Trump a dirigirse a la Knéset, el parlamento de Israel.