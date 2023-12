Los desafíos del nuevo gobierno de Argentina, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

El nuevo presidente argentino pronunció ayer su primer discurso oficial en el que entre referencias al liberalismo y al libro bíblico de los Macabeos, reiteró su convicción principal: que las ideas de la libertad lograrán sacar a su país de la peor crisis de su historia. A lo largo de 33 minutos Javier Milei describió la herencia catastrófica que ha recibido: un país que durante los últimos doce años ha perdido 15% de su PBI y acumulado 5,000% de inflación. Milei entró al detalle de lo que esas cifras quieren decir en materia de aumento de la pobreza, pérdida de empleo y crecimiento de la deuda pública. Aunque no hizo precisiones sobre su plan, ni cifras ni fechas, afirmó que era inevitable un ajuste y un shock, que serían “el último mal trago”, antes del inicio de la recuperación. Sostuvo también que la solución no podría ser gradualista. “A corto plazo la situación empeorará”, dijo, antes de reiterar que la libertad traerá crecimiento y prosperidad. Milei se refirió también a otros aspectos de la herencia catastrófica: 1) En materia de educación, el retroceso del aprendizaje en la escala Pisa, aunque Argentina fue, según él, el primer país que erradicó el analfabetismo. 2) En materia de seguridad ciudadana, el avance del narcotráfico, que ha secuestrado una de las principales ciudades del país. 3) En materia de salud, el colapso de los servicios médicos. 4) En materia de infraestructura, el desastre del sistema vial responsable de la muerte de 15,000 argentinos por año. El discurso inaugural no fue pronunciado al interior del Congreso, como suele ser, sino ante una multitud reunida en la Plaza de Mayo. En las próximas semanas conoceremos las iniciativas concretas del gobierno y sabremos también cómo reaccionará el Congreso, en el que la coalición forjada por Milei no tiene mayoría.

Las cosas como son