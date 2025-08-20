Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Ordenan detener al dueño del laboratorio que produjo fentanilo contaminado en Argentina

Argentina: más de 80 víctimas por fentanilo contaminado
Argentina: más de 80 víctimas por fentanilo contaminado | Fotógrafo: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El juez a cargo de la investigación del caso, también ordenó la detención de una larga lista de directivos, técnicos y accionistas de HLB Pharma y Ramallo, los laboratorios implicados, y la realización de una decena de allanamientos simultáneos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Justicia de Argentina ordenó este miércoles la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio que produjo el fentanilo contaminado que desató una grave crisis sanitaria en el país suramericano, informaron fuentes judiciales.

El juez Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación del caso, también ordenó la detención de una larga lista de directivos, técnicos y accionistas de HLB Pharma y Ramallo, los laboratorios implicados, y la realización de una decena de allanamientos simultáneos.

Además de García Furfaro, la justicia pidió la captura de sus hermanos Diego y Damián -quienes junto a Ariel llevan el control de las actividades de los laboratorios- y su madre, Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB.

También pesa una orden de captura sobre el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran; los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio; y el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano.

Asimismo, Kreplak ordenó detener al presidente de Ramallo, Horacio Tallarico, y a su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

Ariel García Furfaro es uno de los 24 sospechosos investigados por la muerte de al menos 87 personas en Argentina tras recibir fentanilo contaminado con dos bacterias multiresistentes.

Como parte de la investigación, Kreplak, al frente del Juzgado Federal N° 3 de la ciudad bonaerense de La Plata, ha ordenado una gran cantidad de medidas probatorias que develaron un entramado societario alrededor de personas físicas y jurídicas relacionadas a HLB Pharma.

Ariel García Furfaro y el resto de los sospechosos tienen, por esta causa, prohibida la salida del país, los bienes inhibidos y están siendo sometidos a una investigación patrimonial.

En un informe entregado esta semana por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, se determinó que, en doce de los veinte casos analizados, el fentanilo contaminado "contribuyó al desenlace fatal" de las víctimas, aunque no halló un "nexo causal directo" entre las infecciones y las muertes. EFE

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
fentanilo

Más sobre Argentina

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA