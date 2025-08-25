Últimas Noticias
Corea del Norte acusa al presidente surcoreano de "cortejar" a Washington en la cumbre con el primer ministro japonés Ishiba

Kim Jong-un es el líder supremo de Corea del Norte desde el 2011.
Kim Jong-un es el líder supremo de Corea del Norte desde el 2011.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La agencia estatal norcoreana KCNA difundió en un artículo de opinión que señala que la cumbre celebrada el sábado en Tokio entre Lee Jae-myung y Shigeru Ishiba representa una "alianza militar trilateral agresiva" con Washington que, a juicio de Pyongyang, agravará la crisis de seguridad en la región.

Corea del Norte criticó este lunes al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, por "cortejar" a Estados Unidos durante su reciente cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, a horas de que Lee se encuentre con Trump en la Casa Blanca.

"La reciente cumbre entre Corea del Sur y Japón debe interpretarse como una farsa diplomática nacida de la ansiedad de Seúl por disipar las 'malas interpretaciones' de Washington", dijo la agencia estatal KCNA en un artículo de opinión firmado por alguien llamado Kim Hyok-nam, sobre quien no se conocen detalles.

El texto denunció que la cooperación reforzada entre Seúl y Tokio, tras la cumbre del sábado en la capital japonesa, no es más que la avanzadilla de una "alianza militar trilateral agresiva" con Washington que, a juicio de Pyongyang, agravará la crisis de seguridad en la región.

La columna también subrayó que la declaración conjunta de Lee e Ishiba sobre la "completa desnuclearización del Norte" y la necesidad de actuar coordinados ante un contexto internacional cambiante constituye una prueba de la subordinación de Corea del Sur a la estrategia hegemónica de Washington en el Indopacífico.

La KCNA también puso el foco en que Lee optara por viajar primero a Japón, al romper la costumbre diplomática surcoreana de visitar antes a Washington y lo retrató como un gesto calculado para mostrar un viraje pro-japonés.

El texto opinó que este cambio de orden responde a la "desconfianza de Estados Unidos" hacia Lee, que apenas tomó posesión en junio, llamándolo un líder que en la oposición exhibió un perfil crítico con Tokio y que ahora busca limpiar esa imagen para satisfacer a sus aliados.

"(Lee) emprendió finalmente una gira de verificación pro-japonesa para disipar las sospechas de su amo y evitar un posible fiasco diplomático durante su próxima visita a la Casa Blanca", señaló.

La reunión de Trump con Lee

Lee se reunirá con Trump este lunes en Washington, cuando sea la madrugada del martes en Seúl. En su trayecto a la capital estadounidense, el mandatario surcoreano dijo que discutirá "sin límites" los asuntos norcoreanos en la Casa Blanca, según fue citado por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Corea del Norte Corea del Sur Japón

