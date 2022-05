Personal de la estación ferroviaria desinfectando las instalaciones de la estación de Pyongyang como medida de prevención contra el coronavirus Covid-19. | Fuente: AFP

Los nuevos posibles contagios diarios de COVID-19 en Corea del Norte han caído de 100 000 por primera vez desde que el régimen confirmó la presencia del patógeno en el país el pasado 12 de mayo, informaron hoy medios estatales.



Algo más de 88.520 personas desarrollaron este viernes posibles síntomas de COVID-19, unas 20 500 menos que el jueves, según detalló este sábado la agencia KCNA.



Desde final de abril, cuando las autoridades locales sospechan que comenzó a propagarse el virus, unos 3,36 millones de personas en todo el país han desarrollado "fiebre" (término que utiliza el régimen para referirse a los casos sospechosos ante su falta de capacidad para testar).



De esos 3,36 millones, 3,15 se han recuperado ya y unas 203 000 personas están actualmente en tratamiento, según KCNA.



El régimen ha alabado su respuesta sanitaria tras detectar el virus por primera vez en pandemia el 12 de mayo y considera que la paulatina caída de nuevos casos prueba ese éxito.



Se han decretado "cierres" en municipios y centros de trabajo pero las imágenes obtenidas por satélite o desde la frontera surcoreana y china apuntan a que no ha habido confinamiento y que a la ciudadanía se le habría pedido que saliera de casa solo para trabajar y en casos estrictamente necesarios.

Propagación rápida



Las cifras que se han ido publicando apuntan a una propagación asombrosamente rápida de la COVID-19 (el 13,6 % de la población nacional se habría contagiado ya) y a una mortalidad inusualmente baja (solo 69 personas han fallecido aparentemente por covid) en un país que no dispone de vacunas.



No obstante, los servicios de inteligencia surcoreanos consideran que muchas de esas "fiebres" podrían ser otras enfermedades, como el sarampión o fiebres tifoideas.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido al régimen que comparta datos y ha expresado su preocupación por los efectos que la COVID-19 pueda tener en una población que en gran medida ya padece otros problemas de salud subyacentes.



Los expertos creen que Corea del Norte, que no ha administrado ni una sola vacuna y tiene sus fronteras cerradas a cal y canto desde principios de 2020, no está dispuesta a aceptar de momento donaciones de vacunas.

(Con información de EFE)

