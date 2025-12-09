Tensión en Asia: nueve aviones militares rusos y chinos entran en la zona de defensa aérea surcoreana

El Ejército de Corea del Sur afirmó este martes que nueve aviones militares de Rusia y China ingresaron en su Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ), ante lo que respondió con el despliegue de sus propios cazas, aunque precisó que no llegaron a violar el espacio aéreo del país asiático.

"Alrededor de las 10:00 hora local (01:00 GMT), siete aeronaves militares rusas y dos aeronaves militares chinas entraron de manera sucesiva en la ADIZ sobre el mar del Este y el mar del Sur, y posteriormente salieron", dijo el Estado Mayor Conjunto en un comunicado.

La fuente señaló que no se produjo una violación del espacio aéreo surcoreano, donde al mar de Japón se le denomina mar del Este.

Las Fuerzas Armadas surcoreanas añadieron que los aviones fueron detectados antes de que entraran en la ADIZ, y desplegaron cazas de la Fuerza Aérea, llevando a cabo medidas tácticas para prevenir situaciones imprevistas.

Las ADIZ son la suma del espacio aéreo nacional y unos perímetros adicionales que los países establecen de manera unilateral, y sirven para que los ejércitos puedan identificar cualquier aeronave que vaya a aproximarse.

Es habitual que las Fuerzas Aéreas de los distintos países realicen maniobras de despegue rápido (conocidas como "scramble" en inglés) cuando una aeronave, en especial una de tipo militar, opta por no identificarse al aproximarse a la ADIZ.

Tanto Corea del Sur como Japón suelen activar maniobras de "scramble" con frecuencia debido a las incursiones de aviones militares rusos y chinos en sus respectivas ADIZ.